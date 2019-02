I dottori del calcio italiano 

agi

(Di sabato 9 febbraio 2019) Giorgio Chiellini e Dries Mertens, Lorenzo De Silvestri e Angelo Ogbonna, Yuto Nagatomo e Robert Lewandowski: ad accomunare questi campioni non sono caratteristiche tecniche o trofei vinti, ma un grande successo conseguito fuori dal campo e poco sbandierato sui media.Sono infatti tutti laureati, hanno scelto cioè di sottrarre centinaia di ore al loro tempo libero tra una partita e un allenamento, per chinarsi sui libri e sostenere esami di economia o di giurisprudenza. Mentre i loro compagni si rilassavano alla play station o si scatenavano in discoteca, loro hanno deciso che il futuro non passava solo dai piedi ma anche dalla testa, soprattutto quando gli scarpini finiranno attaccati ad un chiodo.In Italia in cattedra comanda la difesa Tra i '' delitaliano spiccano tre difensori che hanno vestito l'azzurro: Giorgio Chiellini, Lorenzo De Silvestri e Angelo ...