Guerra a Bankitalia

(Di sabato 9 febbraio 2019) E' solo l'inizio. Il no gialloverde alla riconferma del vicedirettore generale di, Luigi Signorini, e il blocco del rinnovo di due consiglieri dell'IVASS, la costola assicurativa di Via Nazionale, sono due segnali inequivocabili di quello che potrebbe accadere quando il prossimo maggio scadrà il mandato del direttore generale Salvatore Rossi, la poltrona più pesante dopo quella del governatore Ignazio Visco. Dopo l'infuocato consiglio dei ministri di ieri Salvini ha sganciato la sua bomba atomica parlando ai risparmiatori della Popolare di Vicenza: "Banca d'Italia e Consob dovrebbero essere azzerate". E Di Maio nella stessa occasione: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio dinel periodo in cui è successo tutto questo".Sono dichiarazioni senza precedenti che si rifanno ...