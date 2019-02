Diego Fanzaga | anni | fidanzata e orecchini Chi è | L’Eredità

Vieni da me - Diego Fanzaga confessa : 'Perché ho vinto 162mila euro a L'Eredità'. Ora tutto torna : L'ormai ex super-campione de L'Eredità , Diego Fanzaga , eliminato dal quiz di Flavio Insinna nella puntata di giovedì 8 febbraio, si lascia alle spalle voci su complotti e favoritismi , almeno lo ...

Vieni da me - Diego Fanzaga confessa : "Perché ho vinto 162mila euro a L'Eredità". Ora tutto torna : L'ormai ex super-campione de L'Eredità, Diego Fanzaga, eliminato dal quiz di Flavio Insinna nella puntata di giovedì 8 febbraio, si lascia alle spalle voci su complotti e favoritismi (almeno lo spera) e si racconta nello studio di Vieni da me di Caterina Balivo. A L'Eredità, in totale, ha vinto la b

Vieni da me - orrore contro Diego Fanzaga de L'Eredità : 'Dalla Balivo perché...' - l'accusa infamante : Non c'è pace per Diego Fanzaga , l'ormai ex super-campione de L'Eredità , eliminato dopo un lungo regno dal quiz di Flavio Insinna su Rai 1 nella puntata di giovedì 7 febbraio. Su Diego, come è noto, ...

Vieni da me - orrore contro Diego Fanzaga de L'Eredità : "Dalla Balivo perché..." - l'accusa infamante : Non c'è pace per Diego Fanzaga, l'ormai ex super-campione de L'Eredità, eliminato dopo un lungo regno dal quiz di Flavio Insinna su Rai 1 nella puntata di giovedì 7 febbraio. Su Diego, come è noto, si sono concentrati indicibili e innumerevoli sospetti: secondo i complottisti, infatti, sarebbe stato

Vieni da me - cacciato da Insinna Diego Fanzaga si ritrova davanti Caterina Balivo in minigonna inguinale : Passare da Flavio Insinna in giacca e cravatta a Caterina Balivo in minigonna inguinale. Il sogno di Diego Fanzaga in tv continua, nonostante la delusione per l'eliminazione a sorpresa a L'Eredità. Il giorno dopo la sconfitta, il campioncino rimasto in carica nel quiz preserale di Raiuno dal 28 genn

Vieni da me. Diego Fanzaga si vendica di Eredità e Flavio Insinna : la clamorosa confessione su Gerry Scotti : Da L'Eredità a Vieni da me, l'ormai ex campioncino Diego Fanzaga è ospite in studio di Caterina Balivo il giorno dopo l'eliminazione a sorpresa dal quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. In carica dallo scorso 28 gennaio, con tre Ghigliottine vinte, il giovane Diego è diventato in

L’Eredità - Diego Fanzaga eliminato. Ma per la Rai potrebbe essere un problema… : Brutti momenti a L’Eredità. Nella puntata di giovedì 7 febbraio 2019 il campione in carica Diego Fanzaga è “crollato”. Non ce l’ha fatta e, al triello, è stato sconfitto. E pensare che sui social il pubblico si era scatenato in affermazioni piuttosto “pesanti”. In tanti avevano detto che Diego fosse il favorito e che fosse avvantaggiato dalla produzione. Le domande che capitavano a lui, forse era solo un caso, sembravano sempre più facili delle ...

L’Eredità - Diego Fanzaga sconfitto : pubblico incredulo : Sui social in molti dicevano che fosse favorito dagli autori con domande troppo facili. Ma stasera Diego Fanzaga è stato eliminato da L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna su RaiUno. Diego, molto apprezzato dal pubblico femminile tanto che lui stesso aveva raccontato al conduttore di come alcune ragazze lo fermassero per chiedergli un selfie, ha perso lo scettro. Lo stesso Insinna sembrava non crederci, così come il pubblico. ...

L'Eredità - il campione Diego Fanzaga eliminato a sorpresa : Diego Fanzaga , il campione in carica de L'Eredità , è stato eliminato questa sera dal programma tv Rai . Diego ha ceduto alla prova del triello , battuto da un ragazzo campano che ha risposto ...

L'Eredità - Diego Fanzaga eliminato e i telespettatori minacciano Insinna : "Da domani..." - terrore Rai : Profezia funesta sulL'Eredità. Il timore di Flavio Insinna dopo la "dipartita" televisiva del campioncino Diego Fanzaga, eliminato da Carmine e Ivania al Triello, viene riassunta alla perfezione dal tweet di un telespettatore: "Domani il programma avrà il 3/5% di share in meno...". Effettivamente, a

L'Eredità - una Caporetto in studio. Brutto sospetto su chi ha sconfitto Diego Fanzaga : qualcosa non torna : "Una Caporetto" a L'Eredità. Sconcerto tra i telespettatori per la sconfitta del campioncino da record Diego Fanzaga, assai amato a casa. Ma come in ogni puntata che si rispetti, a maggior ragione quella andata in onda giovedì 7 febbraio passerà alla storia come "il grande complotto". Leggi anche: I

L'Eredità - dramma in studio : il campione Diego Fanzaga fatto fuori - il tracollo di Flavio Insinna : Clamoroso colpo di scena a L'Eredità: il campioncino Diego Fanzaga cede lo scettro e va a casa. Il personaggio più chiacchierato della stagione del quiz preserale di Raiuno viene sconfitto da un altro giovane, Carmine, e raccoglie il saluto quasi commosso di tanti telespettatori su Twitter. La punta

L'Eredità - l'ultimo terrificante sospetto su Diego Fanzaga : 'Avete notato che gli altri concorrenti...' : Siamo ormai a diverse migliaia di euro: si parla dei premi incassati da Diego Fanzaga a L'Eredità . Il campioncino continua a spopolare al quiz di Flavio Insinna su Rai 1, dove si è riconfermato ...

L'Eredità - l'ultimo terrificante sospetto su Diego Fanzaga : "Avete notato che gli altri concorrenti..." : Siamo ormai a diverse migliaia di euro: si parla dei premi incassati da Diego Fanzaga a L'Eredità. Il campioncino continua a spopolare al quiz di Flavio Insinna su Rai 1, dove si è riconfermato campione anche nella puntata di martedì 6 febbraio. Alla ghigliottina, però, non ha indovinato l'ultima pa