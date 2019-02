Bimba cade dal quarto piano a Milano | la sorellina la prende al volo e la salva

Bimba cade da finestra - sorella la prende al volo : Una bambina di tre anni è caduta dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, nella periferia Nord di Milano , ma è stata salvata dalla sorella, che l'ha afferrata al volo. La piccola non ha subito ...

Bimba di 3 anni cade dal 4° piano : la sorella la prende al volo salvandola : Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano. La piccola è stata presa dalla sorellina di 13 anni che si trovava nel cortile e, in questo modo, non ha avuto gravi conseguenze tanto che, ricoverata all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, non è in pericolo di vita.Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura, la bambina, ...

Milano - Bimba di 3 anni cade dal quarto piano : presa dalla sorella - è salva : Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano. La piccola è stata presa dalla sorellina di 13...

Cade una persiana - Bimba ferita al volto all'asilo. 'Operazione delicata' : Una bambina di tre anni è rimasta sfregiata al volto da un pezzo di persiana staccatosi durante la riparazione di una finestra, in una scuola materna: è successo a La Spezia, e la notizia è stata ...

Cade una persiana - Bimba ferita al volto all'asilo. 'Operazione delicata' : Una bambina di tre anni è rimasta sfregiata al volto da un pezzo di persiana staccatosi durante la riparazione di una finestra, in una scuola materna: è successo a La Spezia, e la notizia è stata ...

La Spezia - cade un pezzo di persiana all'asilo : Bimba di 3 anni sfregiata al volto : Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina a La Spezia, in Liguria, precisamente nel quartiere Favaro. In una scuola materna una bambina di soli 3 anni è rimasta vittima di un incidente assurdo: un pezzo staccatosi da una persiana l'ha colpita in pieno volto. L'infisso, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto addosso alla piccola, sfregiandola in faccia. La notizia è riportata dal quotidiano Il Secolo XIX. Stava ...

Paura all’asilo - persiana cede e cade sui piccoli : Bimba di 3 anni sfregiata in viso : Secondo una prima ricostruzione, il pezzo di persiana si sarebbe staccato durante la riparazione di una finestra nella scuola materna. L'avvolgibile ha colpito la piccola che era troppo vicina ferendola con un taglio al volto vicino all'occhio. La piccola sottoposta a un intervento di chirurgia plastica.Continua a leggere

Limone Piemonte - Bimba di nove anni cade su una pista da sci. E’ grave : La bambina stava partecipando a una lezione di sci quando è caduta battendo violentemente la testa: l'uso del casco protettivo le ha salvato la vita. E' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Regina Margherita di Torino.Continua a leggere

Bimba di 9 anni cade su pista da sci : è grave : Una bambina di 9 anni è caduta durante una lezione di sci sulla pista Pancani a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo . La Bimba è stata trasportata in elicottero all'ospedale Regina Margherita di ...

Incidenti in Montagna : Bimba di 9 anni cade su pista da sci - grave : Una bambina è caduta su una pista da sci a Limone Panice Soprana, nel Cuneese: è stata trasportata in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. La bimba di 9 anni ha riportato un trauma cranico commotivo: è ricoverata in codice rosso. L'articolo Incidenti in Montagna: bimba di 9 anni cade su pista da sci, grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimba di due anni cade da un'auto in corsa : ecco perché si è salvata : Un vero e proprio miracolo quello acadduto in Minnesota , dove una Bimba è caduta da un'auto in corsa senza aver subito nemmeno un graffio. Le immagini della caduta della bambina dall'automobile sono ...

Pordenone : Bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia - è grave : Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi ...

Piancavallo - Bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia : Non aveva probabilmente posizionato i propri sci correttamente sulla pedana preposta sulla seggiovia, la bambina triestina di 8 anni caduta ieri, domenica 6 gennaio 2019 circa alle 16, da un’altezza di 6 metri nel tentativo di recuperare gli sci, successivamente caduti a terra. L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. Ne ha dato notizia Il Piccolo. Soccorsa dai carabinieri del nucleo sciatori di Aviano è ...

Perde gli sci - Bimba di 8 anni cade dalla seggiovia per recuperarli : volo di 6 metri - è grave : L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. La piccola è caduta sulla neve artificiale riportando un forte trauma cranico e ferite varie: trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, non sarebbe comunque in pericolo di vita.Continua a leggere