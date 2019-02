ilsole24ore

: Abruzzo, la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle: Si voterà con un sistema proporzionale a turno unico… - fisco24_info : Abruzzo, la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle: Si voterà con un sistema proporzionale a turno unico… - Obi13312402 : @matteosalvinimi O forse ha paura dei voti degli immigrati k avrebbero la cittadinanza entro la fine della sua prim… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Si voterà con un sistema proporzionale a turno unico con premio di maggioranza. La presidenza della regione andrà al candidato che otterrà un voto più degli altri. Al partito o alla coalizione che lo appoggia viene garantita – grazie al premio – una maggioranza di 17 seggi su 31. Si possono esprimere una o due preferenze. Se si esprime la prima preferenza per un uomo , la seconda deve andare a una donna o viceversa. Non è possibile il voto disgiunto. I candidati alla carica di presidente di regione sono quattro. Alla prova l’obiettivo leghista di diventare il primo partito, l’effetto reddito di cittadinanza per il Movimento, il centro-sinistra unito ma non Pd-centrico...