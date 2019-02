Scoop! La scelta di Teresa Langella: lacrime Amare ed un Finale Inaspettato!

uominiedonnenews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Uomini e Donne: curiosi di sapere che cosa è accaduto nella villa e nel castello prima e dopo ladi? Quali coppie famose saranno presenti? Le date della messa in onda delle scelte degli altri tronisti!Uomini e Donne: Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi e, trascorreranno il loro tempo tra la villa ed il Castello! Maria De Filippi svela i ruoli di Gemma Galgani, Giulia De Lellis, Valeria Marini e Tina Cipollari! I telespettatori Mediaset tra qualche giorno assisteranno alla bellissimada favola di. La puntata speciale come sapete verrà trasmessa in prima serata, mercoledì 15 febbraio 2019 su Canale Cinque. Se il pubblico televisivo dovrà attendere ancora qualche giorno per vedere questa nuova avventura, noi siamo in grado di dirvi qualche dettaglio in più. Intanto le registrazioni sono già terminate e quindi la bella ...