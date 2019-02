Risate dopo aver sparato a Manuel | La piazza e nostra

blogo

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Urla di esultanza e. Emergono nuovo dettagli sul ferimento all’Axa diBortuzzo, il 19enne promessa del nuoto che raggiunto da un colpo di pistola al midollo non potrà più camminare.I due giovani arrestati sono Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano che hanno ammesso le loro responsabilità: erano loro in sella allo scooter dal quale, nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono partiti tre colpi di pistola di cui uno ha raggiunto "per errore""Ci prendiamo la, la" gridavano i due ragazzi subitogli spari. Grida di esultanza sentite dalla testimone che si trovava inEschilo e che ha aiutato la polizia a identificare i responsabili, poi costituitisi in questura a Roma.La polizia era ormai sulle loro tracce e aveva trovato la pistola usata con sopra delle impronte digitali poco distante dal luogo ...