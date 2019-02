La Gazzetta dello Sport - Rakitic chiama l' Inter

Giro d'Italia - l'Emiciclo in rosa sulla Gazzetta dello sport rappresenta la 17° tappa : L'Aquila - La foto di Palazzo dell'Emiciclo illuminato di rosa è stata inserita dalla Gazzetta dello sport, oggi a pagina 30 sotto al titolo 'Apoteosi rosa', nel gruppo di 10 foto rappresentative delle Città di tappa del Giro d'Italia 2019. La sede del Consiglio regionale d'Abruzzo è stata scelta dal comitato del Giro d'Italia come monumento rappresentativo dell'Aquila per la tappa del 17 ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

Figurine Nba in edicola. Domani con la Gazzetta dello Sport : Nba in Figurine, seconda tappa. Il film del campionato di basket più bello del mondo continua con la Gazzetta. In omaggio Domani con la rosea, la seconda bustina speciale per completare l'album Panini Nba 2018-19, ormai un classico per collezionisti e appassionati. Un altro ...

Gazzetta dello Sport - Corsport - Tuttosport : prime pagine del 14 gennaio 2019 : MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it

Rassegna stampa Gazzetta dello Sport 13 gennaio 2019 : I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano Sportivo . p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 13 gennaio, de 'La Gazzetta Sportiva': CUTRONE!! FA VOLARE IL MILAN La Juve si allena.

La Gazzetta dello Sport - Qua la mano capitano : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 11 gennaio, de 'La Gazzetta dello Sport': QUA LA mano ...

Inter - Icardi contro la Gazzetta dello Sport in difesa di Wanda Nara - FOTO : Il capitano dell'Inter Mauro Icardi si è scagliato contro il quotidiano, reo di aver detto falsità in merito a vicende legate al rinnovo

Monchi alla Gazzetta dello Sport : 'Faremo una grande squadra' : In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport e presente nel numero in edicola oggi, il ds della Roma Monchi racconta i suoi quasi due anni al club giallorosso tracciando un bilancio tra quello che è stato, la situazione attuale e il futuro ...

Martedì l'album Panini 2018-19 in regalo con la Gazzetta dello Sport : E il film del campionato in corso nelle bustine speciali distribuite con la Gazzetta dello Sport i prossimi 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo e 8 giugno, con la figurina di chi avrà trionfato. La ...

Shiffrin donna dell'anno Gazzetta : numero 1 dello sci in 10.000 ore : ... sia quando è oltre i 3 secondi, come le è capitato ad Aspen nel 2015, quando ha lasciato la Zuzulova a 3''07, vantaggio più alto di sempre in mezzo secolo di slalom di Coppa del Mondo. La sua ...

Gazzetta - Corriere dello Sport - Tuttosport : prime pagine 27 dicembre 2018 : MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it

Rassegna stampa 19 dicembre 2018 Gazzetta dello Sport : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 19 dicembre, de 'La Gazzetta dello Sport': INTER: UN ...

Rassegna stampa 18 dicembre 2018 Gazzetta dello Sport : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 18 dicembre, de 'La Gazzetta dello Sport': VENTO IN ...