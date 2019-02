Incendio Rio | da Zico a Leonardo | la casa dei sogni

10 persone sono morte in un Incendio nel centro di allenamento del Flamengo - a Rio de Janeiro : 10 persone sono morte venerdì mattina in un incendio nel centro di allenamento del della squadra di calcio del Flamengo, a Rio de Janeiro, in Brasile. L’incendio è iniziato intorno alle 5 del mattino in un’area del centro sportivo dove

Palumbo : smontata tesi 5S su Tmb Salario - Incendio provocato da gestione : Roma – “La relazione dei Vigili del fuoco sull’incendio al Tmb Salario dello scorso 11 dicembre sbugiarda il complottismo della Giunta grillina: nessuna presenza di inneschi e’ stata rinvenuta all’interno dell’area, secondo gli accertamenti tecnici. Segno che la probabile causa dell’incendio va ricercata nella gestione dell’impianto, dove venivano portate circa 600 tonnellate di spazzatura al ...

Lione - esplosione e Incendio nel campus universitario La Doua : Roma, askanews, - Tre bombole di gas sono esplose sulla terrazza di un edificio universitario del campus La Doua, a Villeurbanne, l'Università di Lione 1.La deflagrazione avvenuta poco dopo le 9 del ...

Lione - esplosione e Incendio in un campus universitario/ Video ultime notizie - ipotesi incidente : Lione, esplosione e incendio in un campus universitario. Video ultime notizie, ipotesi incidente: secondo la stampa francese c'è un ferito.

I vicini notano il fumo e chiedono aiuto : ad appiccare l'Incendio il proprietario di casa rintracciato a Bari : Dopo aver appiccato l'incendio all'interno della sua abitazione il proprietario si è allontanato in auto facendo perdere le sue tracce. Indagini in corso

Arborio : Incendio in banca : Non sono ancora chiare le cause che, giovedì pomeriggio poco dopo le 16, hanno originato l'incendio nella filiale della banca Popolare di Novara. Immediato intervento dei vigili del fuoco del comando ...

Monte Serra : il volontario accusato dell'Incendio di settembre resta in carcere : Giacomo Franceschi, l'uomo di 37 anni appartenente ai volontari dell'antincendio boschivo e accusato di essere il responsabile dell'incendio del Monte Serra a fine settembre, resta in carcere. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari di Pisa, Donato D'auria, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Le motivazioni della prosecuzione del fermo sono state spiegate durante una conferenza stampa del Procuratore Alessandro Crini, ...

Gravedona - furioso Incendio distrugge il tetto di una palazzina : famiglia evacuata : Gravedona ed Uniti , Como, , 20 dicembre 2018 - Allarme all' ora di pranzo in via Casate dove le fiamme hanno distrutto il tetto di una palazzina . A dare l'allarme i residenti che sono fuggiti in ...

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antIncendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Per i roghi di Pisa si sospetta un volontario antIncendio : Clamorosa svolta nelle indagini sugli incendi divampati lo scorso settembre sul Monte Serra che hanno distrutto 1400 ettari di vegetazione. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni -

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...

Rogo sul monte Serra - sospetti su un volontario dell'antIncendio : L'uomo è stato fermato dai carabinieri. L'incendio causò la devastazione di circa 1.500 ettari di boschi e oliveti

Pisa : il presunto piromane del Monte Serra sarebbe un volontario antIncendio : L’uomo sospettato di essere il presunto piromane che avrebbe appiccato l’incendio che ha devastato ad ottobre il Monte Serra, in provincia di Pisa, sarebbe un volontario dell’antincendio boschivo. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della Procura di Pisa in seguito alle indagini dei carabinieri. Il volontario sarebbe uno dei cinque sospettati fin dall’inizio del rogo. L'articolo Pisa: ...

Rogo sul Monte Serra - in carcere un volontario dell'antIncendio : Firenze, 19 dic., askanews, - Fermato un uomo accusato di aver provocato, volutamente, l'incendio che lo scorso 24 settembre ridusse in cenere 1500 ettari del Monte Serra, in provincia di Pisa. Si ...