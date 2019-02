I Simpson | confermate le stagioni 31 e 32

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Isono la serie più lunga della tv americana, e lo show di Matt Groening sembra non voler rinunciare per nulla al primato. In occasione del press tour invernale, infatti, la FOX (il canale dove va in onda lo show), in un incontro con i giornalisti della Television Critics Association, ha annunciato che la serie di Groening sarà rinnovata per altre due: la 31 e la 32.Secondo Deadline anche l'intero cast della serie avrebbe confermato un ritorno per altre due, ma di questo non ci sono ancora conferme al 100%. Anche se molto raramente il cast deiè cambiato, e quasi sempre per questioni "tragiche". Saranno le prime, tuttavia, in cui sarà assente il personaggio indiano di Apu, eliminato a causa di polemiche nate nel 2018....