Chelsea | Sarri | Io e Guardiola | figli di Sacchi Higuain per me è perfetto

Daily Mail : 'Insigne - lo vuole anche Sarri al Chelsea' : TORINO - Primo indizio: per Sarri Hazard non è un vero leader. Secondo indizio: Hazard risponde così al suo allenatore: 'Non mi interessa quello che dice' . Terzo indizio: il belga ha già scelto in ...

Chelsea - Hazard : 'Ho deciso il mio futuro'. E intanto Sarri lo libera : 'Se vuole andare...' : Eden Hazard rompe gli indugi e parla chiaramente del suo futuro. Intervistato da RMC Sport il fantasista del Chelsea, inseguito dal Real Madrid in vista dell'estate, ha dichiarato: ' So che cosa fare, ho deciso '. Sarri LO libera - intanto Maurizio Sarri lo ha di fatto liberato: 'Eden ...

Chelsea-Sarri - avventura al capolinea? A giugno possibile separazione : CHELSEA SARRI, sarà addio a fine stagione – L’amore sembrava essere sbocciato a tempo record. Il grande avvio di campionato, l’imbattibilità mantenuta per le 13 gare iniziali (record in casa blues) e un sistema che seppur nuovo già sembrava ben oliato. Dopo le prime, naturali, difficoltà, il Chelsea sembra però essersi smarrito, e Maurizio Sarri […] L'articolo Chelsea-Sarri, avventura al capolinea? A giugno possibile separazione proviene ...

Higuain : «Felice al Chelsea - Sarri sa farmi rendere al meglio» : LONDRA - " Sarri è l'allenatore che ha tirato fuori il meglio di me ". Parola di Gonzalo Higuain che dopo due partite di Premier League è già convinto di aver fatto la scelta giusta. La prima ...

Chelsea - Higuain ha già dimenticato il Milan : “contento di lavorare un grande club. Sarri? Sa come trattarmi” : Prime parole di Higuain dopo l’arrivo al Chelsea, il Pipita dimostra di aver dimenticato in fretta sia il Milan che Gattuso Avvio non semplice con il Bournemouth, poi la splendida vittoria e la doppietta arrivata con l’Huddersfield. Gonzalo Higuain comincia ad adattarsi al Chelsea, provando a dimenticare i sei mesi faticosi trascorsi con la maglia del Milan. AFP/LaPresse Il Pipita ha rilasciato la prima intervista in ...

Chelsea - Sarri a rischio esonero : la conferma negli sms di Abramovich : "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Durante la sua esperienza in Serie A Maurizio Sarri ha sentito spesso questa frase, ma una volta sbarcato in Premier League ha imparato che a ...

Doppiette di Higuain e Hazard : il Chelsea di Sarri batte 5-0 l’Huddersfield : Di nuovo quarti Il Chelsea batte l’Huddersfield 5-0 e si riprende dopo la scoppola (4-0) subita in settimana dal Bournemouth. L’avversario era quello che era – ultimo in classifica con 11 punti – ma le vittorie sono sempre importanti soprattutto in un periodo turbolento. E poi Maurizio Sarri può festeggiare la prima doppietta in Premier di Gonzalo Higuain che ne ha segnati due come Eden Hazard il fuoriclasse dei Blues con ...

Chelsea - Sarri contestato da un tifoso dopo il Bournemouth : 'È stato terribile - dovresti dimetterti' : Non c'è pace per Maurizio Sarri , allenatore del Chelsea dalle ultime deludenti prestazioni. Se il 2-0 incassato all'Emirates nel derby londinese contro l'Arsenal aveva aperto le prime crepe nello ...

Chelsea - Sarri 'Sono un sognatore - i giocatori mi devono seguire' : LONDRA - Autocritica di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida casalinga contro l'Huddersfield: il tecnico italiano ha ammesso di vivere più difficoltà del previsto, pur restando fermo nella sua ...

Sarri : 'Hazard deve giocare più per la squadra. Voglio cambiare il Chelsea' : Non è un momento semplice per Maurizio Sarri, chiamato a riscattare il pesante 4-0 subito nell'ultima partita contro il Bournemouth. La prima occasione di rivincita ci sarà a Stamford Bridge contro l'...

Sarri sotto attacco.Tabloid - tifosi e calciatori - tutti contro il tecnico del Chelsea : Con il trasferimento del Pipita, il Chelsea ha derogato alla propria politica sull'arrivo degli over 30. Un 'sacrificio' che sa di ultimatum per Sarri, accontentato nella sua richiesta, ma obbligato ...

Chelsea - Sarri scaricato dai giocatori! Suggestione italiana all’orizzonte? : Sembrerebbe già finito l’idillio tra Maurizio Sarri e la Premier League con la stampa inglese che non ha perso tempo a crocifiggere l’allenatore toscano.Sembrava fosse amore, invece … Maurizio Sarri è alle prese con la prima vera crisi della stagione. Gli ottimi risultati di inizio campionato sembrano, ormai, solo un miraggio e il pesante 0-4 incassato per mano del modesto Bournemouth ha ufficialmente stabilito che le cose ...

Sarri scaricato dai giocatori del Chelsea. La Roma lo sogna per giugno : Che, secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport e de Il Messaggero , è il sogno proibito della dirigenza della Roma per il dopo Di Francesco . Il tecnico giallorosso, insidiato in queste ore ...