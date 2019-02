Torna Lebron | ma i Lakers affondano

Nba - Torna Lebron James e i Lakers vincono il derby con i Clippers : Il ritorno in campo di LeBron James dopo 17 partite dà una spinta in più ai Lakers che vincono il derby di Los Angeles contro i Clippers di Danilo Gallinari, 28-24 in stagione, 123-120 all'extra time. ...

Nba - Torna Lebron : quasi tripla doppia / E i Lakers tornano a vincere : Per la cronaca: 2 punti Nets. La tripla di Belinelli vale poi il consueto 'mamma mia' urlato dal telecronista Spurs di Fox Sport Southwest. 52-51 Speroni all'intervallo. White con 15 punti, Nets che ...

NBA - LeBron James Torna in campo e i Lakers vincono il derby all'overtime : L.A. Clippers-Los Angeles Lakers 120-123 OT I Lakers, che hanno tenuto nascosta l'evoluzione dell'infortunio di LeBron James per 40 giorni, non potevano che chiudere con un colpo di scena la saga che ...

Risultati NBA – LeBron James Torna e trascina i Lakers nel derby - un super Curry non basta a Golden State : I quarantuno punti segnati da Curry non bastano ai Warriors per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che sorride grazie alla coppia Embiid-Simmons. Spettacolo nel derby di Los Angeles, vinto dai Lakers grazie al ritorno di James Quaranta giorni di stop, diciassette partite giocate senza il proprio giocatore migliore. A sorpresa, LeBron James torna in campo proprio nel derby di Los Angeles, trascinando i Lakers alla vittoria contro i ...

Mercato NBA – Clamoroso! Kyrie Irving sarebbe interessato a Tornare a giocare con LeBron James : Secondo fonti vicine ai Celtics, Kyrie Irving vorrebbe tornare a giocare con LeBron James in futuro: i tifosi dei Lakers sognano la reunion della coppia che ha reso grandi i Cavs Manca poco allo scadere della trade deadline del 7 febbraio e il Mercato NBA si accende. Non solo quello a breve termine però, ma anche quello estivo. La notizia della cessione di Anthony Davis ha smosso le tranquille acque del panorama cestistico statunitense, ...

LeBron James non Torna - Rajon Rondo sì : la NBA si interroga sul suo infortunio : Quell'episodio ha generato un bel po' di polemiche nell'anno in cui la NBA ha deciso di aprirsi al mondo delle scommesse , un mercato che vale 1.2 miliardi soltanto nei primi sei mesi del 2018 e ...

NBA - Rajon Rondo Torna prima di LeBron James : in campo giovedì con Minnesota? : Alla fine Rajon Rondo ce l'ha fatta. Il playmaker dei Los Angeles Lakers non aveva fatto mistero del suo desiderio di rientrare in campo prima di LeBron James, "battendo" il suo compagno di squadra il ...

NBA su Sky Sport : 12 partite in una settimana e il Martin Luther King Day con 4 gare : Torna LeBron? : ... differita lunedì ore 11, ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA, Lunedì 21 gennaio: "Martin Luther King DAY" Ore 20 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno MILWAUKEE BUCKS-DALLAS MAVERICKS commento ...

NBA - Los Angeles Lakers - quando Torna in campo LeBron James? : La situazione resta sempre la stessa e nessuno sembra voler forzare il muro che i Lakers hanno alzato rispetto alla questione "infortunio LeBron James": sin dal primo giorno si è parlato di un ...

Risultati NBA – Anche senza LeBron si può vincere : i Lakers Tornano alla vittoria - ko Philadelphia e Oklahoma : I Lakers tornano alla vittoria nonostante l’assenza di LeBron, bene Anche Raptors, Mavericks e Blazers Nella notte italiana ecco i match disputati validi per la regoular season NBA. alla vigilia di Capodanno solo 5 sono state le partite scese in campo oltreoceano. Tra queste spicca la vittoria dei Lakers contro Sacramento. senza LeBron, ancora assente per infortunio, la squadra di Los Angeles vince grazie ai canestri di Kentavious ...

NBA - LeBron James Torna… rookie per una notte : l’errore sui fogli pre-partita è da matita rossa [FOTO] : Nei fogli pre-partita consegnati alla stampa, accanto al nome di LeBron James è stata piazzata una ‘R’ che sta a significare ‘rookie’: un errore che ha scatenato l’ilarità del Prescelto sui social Un errore alquanto curioso quello commesso nelle cartelle stampa pre-gara, consegnate ai giornalisti prima del match tra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. AFP/LaPresse Chi ha compilato quelle game notes infatti ...

NBA - che errore degli Spurs : LeBron James Torna rookie per una sera : Episodio curioso prima della sfida tra i San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers. Nelle tradizionali "Game Notes" pre-partita, i fogli per la stampa pieni di statistiche e curiosità sulle due squadre ...

Risultati NBA – LeBron ko contro i Magic - ok Sixers e Clippers : Wade Torna giovane ma si schianta su Kawhi Leonard : Lakers sconfitti dai Magic, vittorie esterne per Sixers e Clippers, Wade guida Miami con 35 punti ma la vittoria è dei Raptors di Kawhi Leonard: i Risultati della notte NBA Notte NBA di grandi emozioni e verdetti davvero interessanti quella appena trascorsa. I fan che hanno potuto assistere alla partita dei Lakers ad orario ‘europeo’, sono rimasti delusi: LeBron James (24 punti e 7 assist) e compagni si sono arresi a degli ottimi Magic, ...