Salvini e Meloni fanno il verso a Berlusconi

Salvini in Abruzzo con Meloni-Berlusconi. Ma stop a ritorno coalizione - : Il vicepremier torna insieme agli altri leader del centrodestra per sostenere il candidato alle Regionali Marco Marsilio. Ma giura fedeltà all'alleanza di governo, affermando di voler restare al ...

Cav - Salvini e Meloni insieme : "Saremo il futuro del Paese" : Il centrodestra si ricompatta in Abruzzo, dove domenica 10 febbraio si terranno le elezioni regionali. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiudono insieme la campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato unico della coalizione per la guida della Regione."Il centrodestra è il depositario di tutti i valori della nostra civiltà, dei valori occidentali, della libertà, della democrazia, della solidarietà, della cristianità. Il ...

Vittorio Feltri - informazioni riservate : perché alle elezioni vinceranno Salvini e Meloni : Mancano più di tre mesi alle elezioni europee e parlarne adesso sembra prematuro. Occhio, però, conviene predisporsi per tempo all' evento che non sarà decisivo solo per il futuro del Continente, ma anche per quello del nostro vituperato Paese. Facciamo un ragionamento terra terra. Stando ai sondagg

"Nuovo governo Salvini-Meloni" : Feltri sgancia la bomba : Il direttore di Libero in un'intervista all'Adnkronos: "Possono governare insieme con qualche fuggiasco di Forza Italia...

Meloni ad AdnKronos Live : "Se M5S vota contro Salvini è crisi" : AdnKronos, - "Se il M5S votasse contro Salvini, è automatica la crisi di governo". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite ad AdnKronos Live, parlando del caso Diciotti. E ...

Giorgia Meloni contro M5s : "Servi dei magistrati" - l'accusa dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini : Mentre Matteo Salvini prende in considerazione l'ipotesi di farsi processare dopo la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti, Giorgia Meloni picchia durissimo contro i magistrati, affermando chiaro e tondo che il suo partito voterà contro l'autorizza

Giorgia Meloni contro M5s : 'Servi dei magistrati' - l'accusa dopo la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini : Mentre Matteo Salvini prende in considerazione l'ipotesi di farsi processare dopo la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti, Giorgia Meloni picchia ...