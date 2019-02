Più corri più risparmi | arriva un’app che premia chi fa sport

Economia : Monti sul 'Corriere della Sera' - l'Europa non è asservita agli interessi degli Stati Più forti : Roma, 07 feb 09:23 - , Agenzia Nova, - L'ex premier Mario Monti in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che una decisione presa ieri a Bruxelles dalla Commissione... , Res,

Ciclismo : i 5 corridori Più veloci in discesa secondo uno studio di Bert Blocken : Da sempre i ciclisti si sono posti la domanda su quale fosse la posizione migliore da tenere in discesa. Un recente studio del professore Bert Blocken della University of Technology di Eindhoven ha svelato in modo scientifico quale fosse la scelta migliore.

Bimbo nel pozzo - «Julen è a un metro e mezzo». Altra microcarica esplosiva - soccorritori Più vicini Diretta : Bimbo nel pozzo, le speranze di trovare vivo il piccolo Julen sono ormai ridottissime: continuano però le operazioni di scavo per cercare di raggiungere il Bimbo caduto in un pozzo a due anni...

Bimbo caduto nel pozzo : soccorritori sempre Più vicini a Julen - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : I soccorritori sono sempre più vicini a Julen, il Bimbo caduto in un pozzo in Spagna il 13 gennaio scorso: un gruppo di esperti si è calato nel condotto scavato per tentare di raggiungerlo. Nei giorni scorsi era stato scavato un tunnel verticale parallelo al pozzo, ed ora si sta scavando una galleria orizzontale che collega il tunnel al pozzo. La squadra speciale si è calata nella cavità in una gabbia metallica con bombole di ossigeno, ed ha ...

Julen : i soccorritori - 'Il salvataggio dal pozzo avviene senza Più scadenze' : Il piccolo Julen, di due anni, è caduto in un pozzo profondo circa 107 metri ormai 10 giorni fa, vicino Malaga. Oggi sembrava che i soccorritori fossero ad un passo del piccolo, ma ennesimi problemi tecnici ritardano ancora il recupero del bimbo e una dichiarazione dei soccorritori rischia di spegnere del tutto le residue speranze. Il punto della situazione Gli scavi per riportare in superficie il bambino hanno subito in questi dieci giorni ...

Altro barcone in avaria - a bordo 100 persone | L'allarme disperato ai soccorritori : "Presto non riuscirò Più a parlare - sto congelando" : Il barcone è stato avvistato a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino

Ciclismo - i cinque corridori con l'ingaggio Più alto della stagione 2019 : Il Ciclismo non è tra gli sport più ricchi, ma anche i campioni del pedale possono arrivare a guadagnare cifre considerevoli. L'arrivo di grandi sponsor dal respiro mondiale e il crescente interesse per il mondo della bicicletta ha favorito l'innalzamento degli stipendi più alti, pur in un contesto in cui al fianco di pochissimi campioni dagli ingaggi milionari convivono centinaia di atleti dai guadagni molto popolari. Ecco i cinque corridori ...

Da Ballando con le stelle a Ora o mai Più passando da La Corrida : Rai1 lancia la stagione dell’intrattenimento : Sta per tornare la grande stagione dell'intrattenimento su Rai1. Dopo essersi "accontentata" di Tale e Quale Show, del revival di Portobello e di tante fiction di qualità, sembra proprio che per il suo palinsesto invernale, la prima rete della tv pubblica abbia pensato a qualcosa di più divertente a suon di vip pronti a cantare e ballare o di concorrenti allo sbaraglio pronti a far sorridere o commuovere il pubblico. Il palinsesto invernale ...