Manuel non camminerà più. Il referto non lascia speranze

: 'Riacquisto della mobilità delle gambe non possibile con le conoscenze mediche attuali' così oggi il Prof Delitala… - angelomangiante : 'Riacquisto della mobilità delle gambe non possibile con le conoscenze mediche attuali' così oggi il Prof Delitala… - dottolck : Vigliacchi... avete infranto il sogno di un ragazzo di soli 20 anni ... sii forte Manuel, non mollare!! - zazzatweet : Manuel #Bortuzzo non camminerà più. Aveva una vita e dei sogni: gli hanno sparato all’uscita da un bar e non può es… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Ciò che i medici hanno dovuto riferire ai familiari è stato terribile. Quello che i genitori hanno dovuto dire al proprio ragazzo è stato straziante, doloroso e sopratutto ha stravolto un’esistenza che fino a quel momento sembrava indirizzata verso tutta un’altra strada. La vita e quella pallottola maledetta hanno inesorabilmente mutato il destino di un ragazzo.non potrà più camminare. il colpo di pistola ha tranciato di netto aspirazioni e sogni. Ci si può solo augurare ogni bene per un ragazzo di soli 19 anni.Bortuzzo si è trovato al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Nella zona antistante ad un bar dove si era consumato uno “sgarbo” che stava per sfociare in rissa, due ragazzi con precedenti penali, l’avrebbero voluta far pagare a chi aveva “osato” contrastarli. A “quello col cappello”, solo che anche ...