Istat:meno residenti,crescono stranieri

: Al 1° gennaio 2019 la popolazione ammonta a 60 milioni 391mila residenti, oltre 90mila in meno sull’anno precedente… - istat_it : Al 1° gennaio 2019 la popolazione ammonta a 60 milioni 391mila residenti, oltre 90mila in meno sull’anno precedente… - marattin : Da quando c’è il governo M5S-Lega, ci sono 76 mila occupati in meno, 123 mila tempo indeterminati in meno, 84 mila… - PaoloGentiloni : #Istat -0,2% Siamo ufficialmente in recessione. Assurdo che Governo non riconosca le proprie responsabilità. Peric… -

Sessanta milioni e 391milain Italia al primo gennaio 2019. L'rileva un calo dei(-90mila unità) e delle persone con cittadinanza italiana (55mln e 157mila, -3,3 per mille). In crescita icon cittadinanza straniera: sono 5 milioni 234mila (+17,4 per mille) e l' 8% della popolazione totale. La flessione deiè un fenoche dura da 4 anni. In calo le nascite nel 2018 (449mila ine 9miladel precedente) minimo del 2017.(Di giovedì 7 febbraio 2019)