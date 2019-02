Ceferin sul FPF | «Pronti a sanzionare PSG e City qualora violino le norme»

Ceferin a Gravina : «Bravo sul razzismo dopo Koulibaly». Frecciata a Salvini : Il presidente rieletto della Uefa Aleksander Ceferin è stato rieletto a Roma per acclamazione – era l’unico candidato, il calcio e lo sport in generale sono bacini culturali di democrazia – presidente della Uefa. Da Sky Sport fanno sapere che Ceferin si è pubblicamente con il presidente della Figc Gabriele Gravina per la gestione del caso razzismo dopo l’episodio Koulibaly. Episodio che è costato una figuraccia ...

Uefa - Ceferin : «Sul razzismo la Figc ha fatto le scelte giuste» : «Caro Gabriele, non ascoltare le critiche gratuite di alcuni, hai preso le decisioni giuste e hai il nostro sostegno incondizionato per i provvedimenti che hai preso nella lotta contro il razzismo». ...

Infantino : “Ceferin non decide sul Mondiale a 48” : “Ceferin boccia il Mondiale a 48 squadre? Ne discuteremo, parliamo con tutti e ascoltiamo le federazioni. Poi si vedrà. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, intercettato dai cronisti all’Hilton di Roma, replica al numero uno del massimo organismo europeo, Aleksander Ceferin, che in un’intervista a ‘Le Monde’ si è detto contrario al Mondiale a […] L'articolo Infantino: “Ceferin non decide sul ...