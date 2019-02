Vuelta Valenciana | a Boasson Hagen la crono d' apertura

Vuelta Valenciana : tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport : Da mercoledì 6 a domenica 10 febbraio si correrà l’edizione numero 70 della Volta a la Comunitat Valenciana, dal 1929 breve corsa a tappe nel territorio spagnolo della regione omonima. Anche e forse più nota come Vuelta Valenciana (o Tour di Valencia), tornata stabilmente in calendario (Uci Europe Tour 2.1) da tre stagioni dopo otto di assenza dalla scene per motivi principalmente economici, il Tour di Valencia vuole recuperare lo splendore e ...