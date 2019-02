Trovata l' arma che ha colpito Manuel | due persone sospettate

ilgiornale

: RT @Gazzetta_it: #Bortuzzo, due sospettati in #Questura. Il papà: 'Sa della #paralisi' - presidente1899 : RT @Gazzetta_it: #Bortuzzo, due sospettati in #Questura. Il papà: 'Sa della #paralisi' - Lau_3991 : RT @Gazzetta_it: #Bortuzzo, due sospettati in #Questura. Il papà: 'Sa della #paralisi' - vvoxonline : +++ #ManuelBortuzzo , i due sospettati hanno confessato: «sparato per errore» +++ >> -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La pistola che, sabato notte, haBortuzzo è stata riquesta mattina, vicino al pub di piazza Eschilo. E, secondo le prime ricostruzioni, chi ha sparato al giovane nuotatore potrebbe non aver indossato dei guanti. Sull', infatti, rinvenuta in zona Axa, sarebbero state reperite tracce di impronte digitali. Ma la svolta è arrivata quando due giovani di 24 e 25 anni si sono presentati in questura con i loro legali.Duein questura: "Abbiamo sparato per errore"I due, entrambi di Acilia, avrebbero confessato di aver sparato per errore. I due sarebbero stati riconosciuti anche da alcuni dettagli fisici, come ad esempio il doppio taglio dei capelli di uno dei due.Salvini: "Devono marcire in galera""Grazie alle Forza dell'Ordine per il consueto impegno e l'alta professionalità", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, "Gli infami che hanno sparato a ...