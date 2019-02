The Perfectionists ha una data ufficiale | nel trailer dello spin off di Pretty Little

optimaitalia

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)L'astinenza è finita e presto i fan diLiars avranno modo di buttarsi a capofitto nel trash e nei gialli di The, looff della serie Freeform. Proprio la rete, qualche ora fa, ha pubblicato un altro rocambolescodella serie annunciando finalmente unadi messa in onda che da il via al conto alla rovescia da parte di tutti coloro che sono in attesa di rivedere Alison in azione.Chi non ha vistoLiars potrà tranquillamente vedere Thema chi lo ha visto avrà "un'arma in più" per riconoscere i vizi e il modo di fare della sua protagonista principale, l'ambigua e misteriosa Alison Di Laurentis. Questa è la promessa che ha fatto I. Marlene King lanciando la sua nuova serie che prenderà ufficialmente il via dal prossimo 20 marzo proprio su Freeform.Questa volta il pubblico non sarà per le pericolose ...