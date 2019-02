Tav | Martina | Governo non è in grado di gestire queste scelte | vadano a casa

Pd - Zingaretti - Martina e Giachetti candidati alle primarie| Sul Tav olo i "nemici" Salvini e M5s : I tre candidati che parteciperanno al voto del 3 marzo mettono subito le cose in chiaro per la loro campagna: abrogazione della legge Bossi-Fini e nessun accordo con il Cinquestelle

Pil e Tav - Martina - Pd - : "Conte vive su Marte" : Maurizio Martina all'attacco del governo e della sua politica economica dopo i nuovi dati negativi sul Pil arrivati dall'Istat. 'Mi domando in che paese viva Conte, non si rende conto che un'Italia in recessione spaventa famiglie e imprese. C'è bisogno ...

Arezzo - Martina non si suicidò ma s Tav a sfuggendo ad uno stupro : condannati due giovani : “Spero che questa sera i genitori di Martina Rossi ricevano una telefonata di scuse da parte dei giudici spagnoli”. È polemico Luca Fanfani, avvocato di parte civile, insieme al collega Stefano Savi, nel processo di primo grado che si è appena concluso ad Arezzo . Nel corso del dibattimento è stata riscritta la storia di quello che, troppo frettolosamente, era stato dipinto come un suicidio dai magistrati del Paese iberico. Ma i genitori della ...

Tav : Martina - dire di no a tutto porta Italia in recessione : Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Il mondo dell’impresa sta lanciando un allarme sul futuro del Paese che il governo dovrebbe ascoltare. dire di no a tutto porta l’Italia in recessione. Bloccare gli investimenti, colpire le imprese e non sostenere il lavoro è il peggio che si possa fare ora". Così su Twit