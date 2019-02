R cittadinanza | non si potrà usare card per acquisti online

Con la card per il reddito di cittadinanza non si potranno fare acquisti online e all'estero : Con la carta per il reddito "non si possono fare acquisti online e all'estero, prelievi per importi massimi superiori a quelli previsti dal decreto legge o prelievi all'estero, non si potrà effettuare più di un bonifico al mese, non sarà possibile ricevere denaro da canali diversi da quelli previsti né trasferire denaro". Lo ha detto il responsabile Pagamenti, mobile e digitale di Poste, Marco Siracusano, nel corso ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme dell'Anpal : "La maggior parte dei destinatari non ha mezzi né Internet" : Il Reddito di cittadinanza, presentato ieri dal vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, insieme al capo dell'esecutivo giallo-verde, Giuseppe Conte, potrebbe avere un limite. O meglio, un paradosso. Perché secondo quanto riferito dal presidente uscente dell'Anpal (l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), Maurizio Del Conte, "una vasta e maggioritaria quota" di chi potrebbe usufruire della misura pentastellata, "non è dotata degli ...

L'Anpal sul reddito di cittadinanza : "La maggior parte dei beneficiari non ha internet" : "Una vasta e maggioritaria quota" dei potenziali beneficiari del reddito che saranno avviati al percorso per il reinserimento al lavoro "non è dotata degli strumenti informatici necessari" a essere "continuamente collegati con le piattaforme", uno degli obblighi previsti dal decretone. Lo dice il presidente uscente delL'Anpal Maurizio Del Conte. Si va dalla Valle d'Aosta dove "l'80% ha questi strumenti" al "37% del Lazio al 32% della ...

Reddito di cittadinanza - “molti dei beneficiari non hanno internet per poter adempiere agli obblighi previsti” : Molti di coloro che beneficeranno del Reddito di cittadinanza e aderiranno al Patto per il lavoro, chiedendo quindi di essere reintrodurre nel mondo del lavoro non sono dotati degli strumenti informatici per essere “continuamente collegati con le piattaforme”. È quanto sostiene il presidente uscente di Anpal, Maurizio Del Conte, durante l’audizione al Senato. Tra gli obblighi previsti dal Decretone, infatti, all’articolo ...

Reddito cittadinanza - Giannino vs Castelli : “In recessione non si espandono piante organiche”. “Questo è un suo punto di vista” : Scontro rovente a 24 Mattino (Radio24) tra la sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, e il giornalista Oscar Giannino sul Reddito di cittadinanza. Castelli assicura che la misura sarà permanente e non a tempo determinato. Poi puntualizza: “Il Reddito di cittadinanza funzionerà nella ricerca del lavoro, perché mette insieme banche dati che finora non si sono parlate abbastanza. Non è vero che in questo Paese non ci sono posti di ...

Reddito di cittadinanza sul web - ma ancora non è possibile presentare la domanda : E' online da ieri il sito internet per chiedere il Reddito di cittadinanza, il sussidio volto al reinserimento occupazionale di quella fascia di popolazione che risulti più debole ed emblema delle linee di indirizzo politico del Movimento 5 Stelle. Le domande potranno essere presentate a partire dal 6 marzo e fino a quella data lo spazio dedicato al Reddito di cittadinanza assumerà esclusivamente un carattere informativo finalizzato a rispondere ...

Landini (CGIL) : "I problemi di povertà e lavoro non possono essere risolti insieme con il Reddito di cittadinanza" : Il neo-segretario della CGIL Maurizio Landini questa sera è stato ospite a Presa Diretta su Raitre, dove il conduttore Riccardo Iacona lo ha intervistato su alcuni dei temi più importanti di questo periodo. Landini ha subito sottolineato che la situazione per i lavoratori e le imprese "è molto difficile, pensiamo al settore dell'edilizia, con 100mila aziende pubbliche. Paghiamo un prezzo perché abbiamo ritardi strutturali che non vengono ...

I siti fake sul reddito di cittadinanza che non c’entrano nulla con quello ufficiale : Esistono diversi siti fake sul reddito di cittadinanza, i cui domini non sono stati acquistati dal governo, ma che non sono collegati con quello ufficiale, che è stato lanciato online oggi. Ma è bene ricordare, per evitare equivoci, che esiste una sola piattaforma ufficiale per accedere alla misura.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non è misura assistenzialista - immettiamo 8 miliardi nell’economia italiana” : “Noi inietteremo 8 miliardi di euro nell’economia reale e questo è un ciclo che nel giro di un anno farà sì che noi entro i primi 12 mesi proporremo almeno un’offerta di lavoro nel territorio nazionale. Questo vuol dire che non è una misura assistenzialista, che è una misura che dà fiducia e chiede di impegnarsi per dei doveri”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del sito e della card sul Reddito. ...

Santanchè : “Reddito cittadinanza? Supercazzola di Di Maio. Luxuria non mi ha capito in tv? Parlavo alle donne” : “Reddito di cittadinanza? Questa roba qui è la più grande Supercazzola che si possa dire e la si può dire a chi non lavora, non ha mai lavorato e non ha capito che il lavoro lo danno le imprese, non la politica. Quelle di Di Maio sono supercazzole“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, che critica duramente il ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

