Mercato NBA – Milwaukee accoglie Stanley Johnson | ai Pistons si trasferisce Thon Maker

Mercato NBA : Thon Maker passa a Detroit - ai Bucks arriva Stanley Johnson : Anche Milwaukee si muove sul Mercato, rinuncia all'ormai separato in casa Thon Maker e accoglie a braccia aperte un tiratore - non sempre efficace - come Stanley Johnson; uno di quelli che possono ...

Mercato NBA – Lakers - se salta Anthony Davis c’è il ‘piano B’ : interesse per Trevor Ariza e Jabari Parker : Los Angeles Lakers ad un bivio di Mercato: se salta Anthony Davis servono comunque innesti importanti. Si seguono Trevor Ariza e Jabari Parker Manca solo un giorno allo scadere della trade deadline e i Los Angeles Lakers non sembrano avere intenzione di accontentare i New Orleans Pelicans accettando l’incredibile controproposta per Anthony Davis. In casa Lakers comunque, è stata finalmente messa nero su bianco una cosa: il progetto ...

Mercato NBA – Difficile arrivare a Davis - i Lakers si consolano (per adesso) con Reggie Bullock : La franchigia di Los Angeles chiude la prima trade di questa sessione di Mercato, ingaggiando Bullock dai Detroit Pistons Il primo acquisto di questa sessione di Mercato per i Los Angeles Lakers arriva da Detroit, a pochissime ore dal gong finale. Si tratta di Reggie Bullock, giocatore da quattro anni in NBA che viaggia al momento con dodici punti di media in questa stagione. Non sarà un colpo ad effetto come potrebbe essere quello di ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa di Philadelphia - dai Clippers arriva Tobias Harris : i dettagli della maxi operazione : I Sixers si assicurano il numero 34 dei Clippers insieme a Marjanovic e Scott, compiono il percorso invece Chandler, Muscala e Shamet Prima il canestro per permettere ai Clippers di vincere contro Charlotte, poi il sì a Philadelphia per cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Tobias Harris lascia Los Angeles, trasferendosi ai Sixers insieme a Boban Marjanovic e Mike Scott. Un pacchetto niente male per i Sixers, che in cambio ...

Mercato NBA : Tobias Harris lascia i Clippers e va a Philadelphia : La NBA è un business in cui spesso non si bada ai sentimenti, né a quanto accade sul parquet pochi minuti prima di prendere una decisione che può cambiare il corso di un'intera stagione. I Clippers ...

Mercato NBA - i Los Angeles Lakers piazzano il primo colpo : arriva Reggie Bullock : I Lakers dopo tanto lavoro, voci, offerte e rilanci negli ultimi giorni, hanno finalmente concluso la prima trade di questa sessione di Mercato - a poco più di 36 ore dalla deadline. Non è però quella ...

Mercato NBA – La strana storia dei Miami Heat : 7 mesi di trade provate… senza successo! : I Miami Heat non riescono a mettere in piedi una trattativa degna di nota, o che comunque riesca ad andare in porto, da circa 7 mesi: in Florida c’è una situazione davvero particolare Mancano solo 2 giorni allo scadere della trade deadline e le franchigie NBA studiano gli ultimi movimenti per completare i propri roster. Tutti tranne i Miami Heat. In Florida la situazione è alquanto particolare: il roster non è abbastanza forte per ...

Mercato NBA – LaVar Ball tuona : “Lonzo via dai Lakers? Niente Pelicans - voglio vederlo ai Suns” : Lonzo Ball inserito nella trade per arrvare ad Anthony Davis: papà LaVar esclude il suo approdo a New Orleans, la destinazione preferita sarebbero i Suns I Los Angeles Lakers sembrano essersi decisi a dare una netta accelerata alla trade per arrivare ad Anthony Davis. L’offerta fatta ai Pelicans è davvero ghiotta, nonostante sia arrivata una controproposta in grado di mettere i losangelini con le spalle al muro. Come se non bastasse, ...

Mercato NBA - Anthony Davis-Lakers – Offerta shock di Los Angeles : la controproposta dei Pelicans è… folle! : I Pelicans rispediscono al mittente la maxi-Offerta dei Los Angeles Lakers per Anthony Davis: la controproposta di New Orleans mette alle strette la dirigenza losangelina Con soli 2 giorni allo scadere della trade deadline, le ultime trattative del Mercato NBA entrano nel vivo. I Lakers hanno deciso dunque di dare una netta accelerata all’affare Anthony Davis, proponendo un’Offerta davvero importante ai New Orleans Pelicans. Il ...

Mercato NBA – I Lakers dritti su Anthony Davis - l’ultima offerta di Los Angeles : Pelicans indecisi : Anthony Davis sempre più nel mirino dei Lakers, la squadra gialloviola alza l’offerta: sul piatto altri giocatori per i Pelicans A poche ore dalla fine del Mercato NBA s’infiamma la trattativa tra i Lakers ed i Pelicans per Anthony Davis. L’ambito centro, attualmente tra le fila della squadra di New Orleans, potrebbe approdare a Los Angeles, ma solo in cambio di un’offerta davvero irrinunciabile. Proprio per questo ...

Mercato NBA - Anthony Davis : i Lakers alzano l'offerta - ma New Orleans fa resistenza : ... si sono esposti molto più di quanto fatto in passato per Paul George e Kawhi Leonard, a dimostrazione di come Anthony Davis sia l'affare che non vogliono farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Mercato NBA - Anthony Davis a sorpresa : non ri-firmerebbe con i Celtics : Mercato NBA, Anthony Davis sembra allontanarsi sempre più dai Boston Celtics, franchigia che è nettamente indietro rispetto ai Lakers nella corsa al lungo Mercato NBA, Anthony Davis è di certo il cestista che sta facendo maggiormente discutere in queste ore. La sua volontà di lasciare i Pelicans ha scatenato voci e club pronti ad accaparrarselo, tra questi anche i Celtics che però non potranno metterlo sotto contratto in questa stagione a ...

Mercato NBA - obiettivi e trattative delle 30 squadre alla deadline : Mancano pochi giorni alla chiusura del Mercato degli scambi, prevista per giovedì 7 febbraio alle 21.00 italiane. Scopriamo obiettivi e trattative di tutte le trenta squadre prima della lunga rincorsa ...

Mercato NBA – Zion Williamson fa impazzire i fan dei Knicks : “che figata sarebbe giocare con Durant e Irving a NY?” : Zion Williamson continua a strizzare l’occhio ai Knicks e chiama Kevin Durant e Kyrie Irving a New York: i fan della franchigia newyorkese impazziscono “sarebbe fichissimo giocare con KD e Kyrie, ma qualunque sarà la squadra che mi drafterà io sarò pronto a giocare e lavorare duro”. Con queste parole Zion Williamson ha letteralmente fatto impazzire i fan dei New York Knicks. Il giovane prodotto di Duke, una fra le prime scelte al ...