L’Osservatore Romano approfondisce l’ipotesi dei “preti” sposati

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Dopo l'apertura del Papa, l'Osservatoreha pubblicato nella edizione del sei febbraio un articolo nel quale descrive la "proposta per i preti di domani" (titolo) formulata "dal vescovo tedesco Fritz Lobinger" (sottotitolo), che consiste nella possibilità di "reintrodurre, a fianco del presbitero diocesano tradizionale, un secondo tipo di prete che - fa presente - esisteva nei primi secoli della Chiesa: un uomo di fede provata che, avendo famiglia e lavoro, si dedichi part time ai servizi religiosi della parrocchia"."Le parrocchie avrebbero così sempre disponibili gruppi di preti a presiedere le funzioni religiose. Questi uomini non eserciterebbero il ministero in forma individuale ma sempre in équipe", scrive Giampaolo Mattei sul giornale vaticano. Fritz Lobinger, novantenne missionario tedesco fidei donum che è stato anche vescovo in Sudafrica, "ci ha ragionato tutta la vita ...