Iliad alla Camera annuncia i suoi progetti | 5G e niente “trucchi” ai danni degli utenti

Iliad continua ad installare antenne su e giù per il Paese tra limiti e difficoltà : Iliad sta incontrando diversi ostacoli a causa del gran numero di antenne di altri operatori già presenti su tutto il territorio italiano. Ecco le ultime novità L'articolo Iliad continua ad installare antenne su e giù per il Paese tra limiti e difficoltà proviene da TuttoAndroid.

Per la rete Iliad Italia - in arrivo tre nuove antenne proprietarie : ancora proteste per le installazioni? : La rete Iliad Italia proprietaria doveva essere l'obiettivo cardine dell'operatore mobile nel 2019 e probabilmente lo sarà. Un paio di giorni fa abbiamo riportato un'intervista a Benedetto Levi in cui il giovanissimo AD ha parlato appunto dell'intenzione di ampliare e non poco le proprie infrastrutture, nonostante le prime difficoltà pure incontrate nelle operazioni. Per questo motivo, l'anno si apre in bellezza con le richieste di ...

Iliad incontra nuovi ostacoli a Piacenza per l’installazione delle sue antenne : Iliad continua a rafforzare la propria infrastruttura in Italia, installando nuove antenne che possano garantire ai suoi utenti di usufruire di una buona copertura L'articolo Iliad incontra nuovi ostacoli a Piacenza per l’installazione delle sue antenne proviene da TuttoAndroid.

Ecco quanto costano gli SMS a pagamento dalla propria banca con Iliad : Iliad comunica i costi degli SMS bancari a pagamento: Ecco come attivare o disattivare questa opzione, e quanto costa l'avviso dei movimenti sul proprio conto bancario. L'articolo Ecco quanto costano gli SMS a pagamento dalla propria banca con Iliad proviene da TuttoAndroid.

Nuovi problemi per Iliad con l’installazione delle sue antenne : Iliad da mesi sta rinforzando la propria infrastruttura nel nostro Paese ma non senza andare incontro a qualche problema. Ecco gli ultimi della serie L'articolo Nuovi problemi per Iliad con l’installazione delle sue antenne proviene da TuttoAndroid.

Iliad - Venezia e Macerata hanno rifiutato l'installazione di nuove antenne : Iliad continua ad investire in Italia per l'installazione di nuove antenne con l'intento a breve di attivare (finalmente) la rete propria. Un'esigenza importante per l'azienda francese che a fronte di una crescita commerciale notevole che gli ha permesso di raggiungere e superare i 2 milioni di utenti attivi, deve registrare alcuni problemi di ricezione e navigazione internet. Il motivo è che poggia la sua rete su Wind Tre, di certo non ...