Decreto Dignità | il divieto di pubblicità avrà effetti sul futuro del gioco online?

Scommesse sportive - cosa accade con il Decreto dignità? : In vigore dalla scorsa estate, il decreto Dignità introdotto da Luigi di Maio ha suscitato tante polemiche nel mondo del betting e sport. L'opinione generale è che produce tanti danni alle varie società coinvolte senza risolvere il vero problema della dipendenza. Con il decreto Dignità, è stato emesso un divieto di ogni tipo di ...

Dopo il "Decreto Dignità" - esiste ancora il Jobs Act? : 'Interessanti e quanto mai attuali i temi trattati - evidenzia l'avvocato Luigi Maschio - sia per il mondo imprenditoriale sia per gli operatori di supporto, in quanto può aiutare ad orientarsi nelle ...

Decreto Dignità - cosa dicono davvero i dati Inps sul precariato : Il Movimento 5 stelle rivendica gli effetti del Decreto dignità sul mercato del lavoro. L'osservatorio Inps certifica il...

Adecco vede il rischio di una crisi sociale a causa del Decreto dignità : Milano. Centinaia di migliaia di occupati in meno, circa 250 mila solo nel mercato gestito dalle agenzie per il lavoro. Sono le prime conseguenze del decreto dignità, il provvedimento varato l’11 agosto scorso dal governo M5s-Lega che ha introdotto la causale nei rinnovi dei contratti a tempo determ

Staff leasing - cos'è e perché può 'dribblare' il Decreto Dignità : L'azienda non assume direttamente il dipendente, ma ne acquista i servizi da un'agenzia del lavoro. Una forma contrattuale...

Decreto Dignità - le modifiche ai contratti possono penalizzare i lavoratori. Ecco come tutelarsi : di Annalisa Rosiello* e Aurora Notarianni** Il Decreto Dignità (D.L. n 87/2018, convertito in L. n 96/2018) ha ridotto il numero di mesi in cui è consentito assumere, rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato, incluso quello somministrato. In estrema sintesi: il contratto a-causale è ancora ammesso entro il limite di un anno. Se il datore di lavoro intende prorogare/rinnovare oltre l’anno il contratto, ma rimanendo entro i 24 mesi, ...

Lavoro - in Veneto aumentano i posti fissi. “Nel quarto trimestre più conversioni - Decreto Dignità può aver incentivato” : Nel 2018 in Veneto sono aumentati i posti di Lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre sono calati quelli a termine. È l’inversione di tendenza registrata da Veneto Lavoro che ha anticipato alcuni risultati del suo rapporto trimestrale “La Bussola“. Nell’ultimo anno ci sono stati 25mila contratti in più in Regione, grazie appunto a un aumento di quelli stabili (+30.700 considerando anche gli apprendistato), a fronte ...

La verità sul caso dei 400 lavoratori ‘licenziati’ a Crotone a causa del Decreto dignità : La vicenda dell'Abramo Customer Care, il call center con sede a Crotone di cui si parla in questi giorni per il mancato rinnovo del contratto di 400 lavoratori, è in realtà più complessa di come descritta. Non si tratta di licenziamenti, ma di un mancato rinnovo del contratto. E il decreto dignità non ha creato ma ha più che altro anticipato il problema, non riuscendo però neanche a evitarlo. La posizione del M5s e dei sindacati sul ...

Licenziamenti call center in Calabria - i sindacati : 'Colpa del Decreto Dignità' : Manifestazione di protesta in Calabria nel piazzale adiacente gli uffici amministrativi della società 'Abramo Customer Care'. Motivo del sit-in: alla scadenza del termine dei ventiquattro mesi, i contratti a tempo determinato non saranno stabilizzati. Le associazioni sindacali della C.I.S.L. (Confederazione Italiana sindacati Lavoratori) e della U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) puntano il dito contro le nuove normative del governo ...

A Crotone 400 licenziamenti al call center : "Colpa del Decreto dignità" : Vorremmo che Di Maio, che gira tutta Italia, vedesse l'effetto devastante che il suo decreto sta facendo nel mondo dei call center e qui a Crotone, dove non ci sono altre opportunità di lavoro".

Crotone - 400 licenziamenti al call center : "Colpa del Decreto Dignità" : ROMA - L'accusa viene direttamente da lavoratori e sindacato: le 400 persone alle quali non è stato rinnovato il contratto a tempo determinato puntano il dito su uno dei cardini della politica del ...

Così i sindacati limitano gli effetti collaterali del Decreto dignità : Nel mese di dicembre abbiamo sottoscritto unitariamente come FeLSA CISL insieme a Nidil CGIL e UILTemp, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori assunti in somministrazione dalle agenzie per il Lavoro. Tra gli aspetti più rilevanti di questa ipotesi di rinnovo, desideriamo rich

L'INTERVISTA/ Colli Lanzi - Gi Group - : il Decreto Dignità fa perdere tutti - ma daremo sicurezza ai lavoratori : Nel 2018 Gi Group ha celebrato i primi 20 anni di attività rafforzando il ruolo di "provider" globale con una gamma sempre più diversificata di soluzioni Hr