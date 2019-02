Chi l' ha visto | l' inedita sigla orchestrale che fa il verso al Festival di Sanremo

Daniele Taddei - trovato morto 4 anni dopo la scomparsa/ Il 28enne poteva essere salvato? - Chi l'ha visto - : Daniele Taddei, il mistero sulla scomparsa e quello sulla morte: il 28enne poteva essere salvato? Chi l'ha visto quattro anni dopo il ritrovamento

Tav - protesta Pd alla Camera : “Ponti ha riferito esito dell’analisi direttamente al M5s - l’ho visto con i miei ocChi” : “All’estensore del documento sulla Tav, il professor Marco Ponti, è stato vietato di venire a riferire in Commissione Trasporti, mentre è stato consentito di andare riferire al gruppo dei 5 stelle”. Lo ha affermato in aula alla Camera, protestando a nome del Pd, il deputato Davide Gariglio specificando di averlo visto “con i miei occhi”. Gariglio ha quindi chiesto “di far valere le prerogative del ...

Manuel Bortuzzo - tracce sulla pistola calibro 38. Il giallo dello scooter trovato da Chi l'ha visto : Ci sono tracce sulla pistola calibro 38 che ha sparato a Manuel Bortuzzo ed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe...

Germania - ordini all'industria giù più del previsto. RisChio recessione in vista? : auto 06 febbraio 2019 Daimler, crescono i ricavi ma profitti in calo del 29 per cento Per il ministero dell'Economia tedesco, questa diminuzione dell'1,6% a dicembre «indica che la fase di debolezza ...

Manuel Bortuzzo - tracce sulla pistola calibro 38. Il giallo dello scooter trovato da Chi l'Ha Visto : Ci sono tracce sulla pistola calibro 38 che ha sparato a Manuel Bortuzzo ed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe quindi ...

Manuel Bortuzzo - tracce sulla pistola calibro 38. Il giallo dello scooter trovato da Chi l'Ha Visto : Ci sono tracce sulla pistola calibro 38 che ha sparato a Manuel Bortuzzo ed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso di Vannini con un ospite importante : Federica Sciarelli nell'appuntamento di Stasera con il suo programma si occuperà del caso sell'omicidio di Marco Vannini e sarà presente in studio un ospite vicinissimo al giovane.

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di Chiedere aiuto" : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Chi è Ultimo - che a Sanremo avete già visto : Ha vinto nel 2018 tra le "Nuove proposte", la gara per cantanti emergenti che quest'anno però non c'è più

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di Chiedere aiuto" | Ora risChia la paralisi : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Spari a Roma - la fidanzata del nuotatore : "Ho visto Manuel cadere - mi ha detto di Chiedere aiuto" | Ora risChia la paralisi : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Manuel non muove le gambe - il padre : 'Chi ha visto - parli' - Scambio di persona per il cappellino? : Manuel Bortuzzo, il 20enne nuotatore di Treviso ferito da un colpo di arma da fuoco davanti a un pub a Roma, presenta "un buono stato di coscienza una volta sospesa l'anestesia" ma "non ci sono segni ...

Manuel non muove le gambe - il padre : 'Chi ha visto - parli' - Forse tradito dal cappellino che indossava : Manuel Bortuzzo, il 20enne nuotatore di Treviso ferito da un colpo di arma da fuoco davanti a un pub a Roma, presenta "un buono stato di coscienza una volta sospesa l'anestesia" ma "non ci sono segni ...

Un poChino più potente del previsto il Samsung Galaxy S10 Plus : rilevazioni del 4 febbraio : Emergono anche in queste ore alcune novità molto interessanti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 Plus, con segnali decisamente più incoraggianti rispetto alla scorsa settimana, quando abbiamo dedicato un articolo all'apparizione del top di gamma ormai prossimo alla presentazione ufficiale su GeekBench. Se da un lato qui trovate qualche altro riferimento alle suddette rilevazioni, allo stesso tempo è importante concentrarsi sui nuovi ...