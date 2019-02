Caso Diciotti | Matteo Salvini presenta la sua memoria alla giunta per le Immunità del

Sul Caso Diciotti Salvini presenta una memoria 'tecnica' in Giunta immunità : E si tratta di una memoria esclusivamente tecnica, non politica: lo spiegano fonti della Lega, perchè 'tale è il giudizio che …

Caso Diciotti - Di Maio : "Immunità per Salvini? È un caso specifico" : "Bisogna difendersi nel processo e non dal processo". Era questo fino a poco tempo fa il mantra dei 5 Stelle, da sempre contrari a negare le autorizzazioni a procedere, senza eccezioni di sorta. Anche quando il 'caso Diciotti' si è riproposto il Movimento 5 Stelle sembrava non avere alcun dubbio sul da farsi. La musica è però presto cambiata; è arrivata la difesa d'ufficio dei vari Ministri e la posizione del Movimento è diventata ...

Caso Diciotti : Procura Palermo chiude inchiesta su quattro scafisti : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - A distanza di quasi sei mesi dello sbarco dei 177 migranti dalla nave Diciotti, la Procura di Palermo ha chiuso l'indagine sui quattro presunti scafisti accusato di avere portato il barcone partito dalla Libia e diretto in Sicilia. Inizialmente i migranti a bordo del go

Caso nave Diciotti - Salvini : querelo chi parla di voto di scambio giunta-Tav - Sky TG24 - : Il ministro ha ribadito che non c'è nessuna trattativa sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. "Magari quella era la vecchia politica", ha sottolineato Salvini. E sull'analisi costi-benefici della Tav: "Strano che ce l'abbia Parigi e non io"

Il nodo della Consob è stato sciolto. Ora che succederà con la Tav e il Caso Diciotti? : Sciolto, dopo quattro mesi, il nodo Consob, la stabilità del governo rimane appesa ai dossier Tav e Diciotti. Risolta l'impasse sulla presidenza della Commissione nazionale per le società e la Borsa con il 'trasloco' di Paolo Savona dal governo e l'interim agli Affari europei che andrà a Giuseppe Conte, è stallo sui due temi più spinosi che dividono i due partiti di maggioranza M5s e Lega. Sul fronte Tav, il ...

Fumata nera dentro M5S sul processo a Salvini per il Caso Diciotti. Ma il No avanza : Hai voglia a dire che non c'entra, che non c'è nessuno scambio, che le rette parallele non si incontrano e se si incontrano non si salutano. Il caso Diciotti procede carsico sotto pelle della maggioranza e interseca tutto, dal decretone su reddito e quota 100 che ha preso il via in Parlamento fino alla tenzone senza esclusione di colpi sul Tav. "Chi la pensa così non ha capito niente né di me né del governo. E ...

Il M5s non ha ancora deciso su Salvini e il Caso Diciotti : Sul caso Diciotti, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini, nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del 'sì per forza' alla magistratura non sia scontata, ...

Caso Diciotti - convocata Giunta per le immunità : Salvini presenterà memoria. M5s : “Ancora nessuna decisione” : Giovedì 7 febbraio alle 8.30. È questa la data di convocazione della Giunta per le immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), che dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere per “sequestro di persona aggravato” contro il vicepremier Matteo Salvini sul Caso della nave Diciotti. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa che ha consultato fonti della Lega, il titolare del Viminale ha deciso di presentare ...