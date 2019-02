Battisti | procura Roma chiede archiviazione per Salvini e Bonafede

Caso Battisti - Salvini e Bonafede indagati. La procura chiede l'archiviazione : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell' indagine aperta in relazione alle modalità dell' arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti . Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto ...

Battisti - video Bonafede a Procura Roma : 14.30 La Camera penale di Roma ha depositato in Procura un esposto sul video su Cesare Battisti pubblicato sul profilo Fb del Guardasigilli Bonafede. Si denuncia la "pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale" con manette o altri mezzi e fa riferimento anche all'art.42bis che esige "opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti da curiosità e pubblicità". "Tutti i detenuti hanno diritto che venga rispettata ...

Arresto Battisti - Camere Penali : esposto in procura per il video di Bonafede : Le immagini rivelano l'identità di un agente che, accorgendosi dell'inquadratura, si copre il volto con la sciarpa. Imbarazzo tra le forze dell'ordine

Battisti : ex Procuratore Agueci - al suo arrivo manifestazioni indegne di paese civile : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "L'impegno dello Stato per riportare in Italia Cesare Battisti è stato sacrosanto, se non altro per l'infinito rispetto che si deve alle vittime, ed ai familiari, dei crimini di cui è stato riconosciuto autore. Ma la gestione comunicativa del suo arrivo in Italia, la p