Vladimir Luxuria attacca i cantanti di Sanremo 2019 | “Mi hanno detto che certi…”

La Vita in diretta - Vladimir Luxuria e la battuta su Arisa che gela tutti : 'Era molto brava con le cerette' : Vladimir Luxuria oggi è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in diretta dove si è lasciata andare a una battuta un po' irriverente sulla cantante Arisa , da domani in gara ...

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria contro Francesca Cipriani : "Quella spinta al Divino Otelma deve essere punita" : Francesca Cipriani una ne fa e cento ne combina. L'ennesimo gesto dell'esplosiva polena è diventata virale e parliamo naturalmente della spinta al Divino Otelma che ieri sera nel secondo appuntamento dell'Isola dei Famosi è stato suo malgrado protagonista di un incidente durante la prova di ricompensa che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze se non un taglio sulla testa. Isola dei ...

Lite furiosa tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè a Non è l’Arena : Massimo Giletti a “Non è l’Arena” ha avuto come ospiti Vladimir Luxuria e Daniela Sanatnchè, tra le due è scoppiata una Lite furibonda. «Con tutti gli interventi che hai fatto sei più tra…..s di me». Vladimir Luxuria risponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della partecipazione dell’ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 “Alla lavagna”, dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle ...

Vladimir Luxuria contro Daniela Santanchè : "Sei più trans di me" : Vladimir Luxuria contro Daniela Santanchè: "Sei più trans di me" Duro scontro in tv, durante la trasmissione “Non è l’Arena”, tra l’attivista e l’esponente di Fdi: "Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me per motivi estetici", ha detto l’ex ...

Non è l'Arena - Vladimir Luxuria contro Daniela Santanché : "Sei più trans tu di me" : Un duro scontro quello andato in onda nella puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti, ieri sera su La7, che ha coinvolto due volti femminili quali quello di Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sul tema molto sentito della sessualità. Tutto è partito dall'analisi in studio della 'lezione' di Alla Lavagna (in onda su Rai 3) tenuta da Vladimir Luxuria a dei bambini di poco più di 8 anni di età ai quali ha raccontato la sua ...

Vladimir Luxuria contro Mario Adinolfi/ "Ignorante - fonda la sua esistenza sull'omofobia" : Vladimir Luxuria contro Mario Adinolfi per la sua partecipazione al programma Alla Lavagna: "Ignorante, fonda la sua esistenza sull'omofobia"

Lega contro Vladimir Luxuria su Rai 3 : "Follia lezione di trangenderismo ai bambini" : Lega contro Vladimir Luxuria in Rai. "Lezioni di transgenderismo a bambini di appena 10 anni? Inaccettabile. Ancor di più se questo accade nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda su Rai 3 i cui protagonisti sono giovanissimi alunni ed a spiegare temi come l'omosessualità ed il cambio di sesso è una mancata 'soubrette' la cui vita personale dovrebbe restare tale", attacca il deputato Paolo Tiramani, capogruppo ...

Rai - Vladimir Luxuria ai bimbi di 10 anni : "Gay si nasce - ecco come si diventa transessuali" : Lezioni di transgenderismo sulla Rai. In cattedra ci sale Vladimir Luxuria, che al programma di Rai 3 Alla Lavagna risponde alle domande di una classe composta da bambini che vanno dai 9 ai 12 anni. Luxuria, nel caso, ha parlato della scoperta di essere omosessuale: "Era un maschio ed è voluta diven

Vladimir Luxuria risponde ai bambini durante ‘Alla Lavagna’ : parla di transgender e bullismo : La puntata di 'Alla Lavagna' è andata in onda ieri sera, alle 22:45. Vladimir Luxuria è stata intervistata da un gruppo di bambini, durante la striscia di Rai Tre 'Alla Lavagna', in contemporanea con programmi come 'C’è posta per Te' e della la nuova stagione di 'Ora o Mai Più'. Su Twitter l'ex parlamentare ha ricevuto i complimenti da parte di tanti utenti.Continua a leggere

L'infiltrato (ex La Talpa) : per la conduzione Amanda Lear - Bianca Guaccero - Vladimir Luxuria o Belen Rodriguez : Ormai non passa un giorno senza che si parli della nuova Rai2 a immagine e somiglianza di Carlo Freccero: tra stop (Quelli che dopo il Tg, B come sabato, Il Supplente) e nuove idee (il ritorno di Daniele Luttazzi, Stefano De Martino corteggiato per Made in Sud), il direttore sta pensando di riesumare nientemeno che La Talpa.Il nostro Hit vi aveva anticipato questa settimana che il reality show - ribattezzato al suo comeback ...

Alla Lavagna - la puntata con Vladimir Luxuria in onda il 19 gennaio 2019 : Pare che la discussione sulla collocazione in palinsesto dell'appuntamento con Vladimir Luxuria a Alla Lavagna! sia giunta ad un punto. L'ex parlamentare, volto noto dei salotti televisivi, è stata infatti protagonista di una puntata della trasmissione di Rai3 che porta in cattedra personaggi della politica e dello spettacolo e li sottopone alle domande di una classe di giovanissimi alunni di età compresa fra i 9 e i 12 anni. La ...

Vladimir Luxuria a Perugia per due giorni : Perugia 'Dal coraggio di essere una farfalla' a 'Perù aiutami tu': un viaggio con Vladimir Luxuria . Di questo si parlerà venerdì 11 gennaio, alle ore 17,30, presso la sala Brugnoli di palazzo ...