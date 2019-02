Una Vita | trame iberiche | Celia o Ramon potrebbero aver sparato a Felipe

Aspetto che torni di Francesco Renga - significato e testo : il racconto di Una nuova prospettiva di vita : testo e significato di “Aspetto che torni”, il nuovo singolo di Francesco Renga in gara al Festival di Sanremo 2019. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del cantautore bresciano prevista per la prossima primavera. In attesa dell’album nuovo, Francesco Renga ritorna sul palco dell’Ariston per la sesta volta Tra i 24 artisti che quest’anno partecipano al 69esimo Festival di Sanremo, Francesco ...

Una Vita anticipazioni 6 febbraio : Antoñito chiede la mano di Lolita : Nella puntata di domani 6 febbraio 2019 della telenovela spagnola Una Vita, Blanca avrà la conferma di essere in stato interessante, mentre Antoñito, fattosi coraggio, chiederà la mano della sua amata Lolita. anticipazioni Una Vita: Ursula scopre che sua figlia è incinta Da giorni ormai Blanca ha iniziato ad accusare un certo malessere, non capendo però la causa del suo attuale stato. Proprio per questo motivo insieme all'amica Leonor decide di ...

Trame Una Vita : Diego rinuncia a partire - Maria Luisa scopre che Simon è lo zio di Victor : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio su Canale 5, svelano che Blanca offrirà ospitalità a sua sorella Olga mentre Diego deciderà di lasciare Acacias 38 per tornare in Brasile alla ricerca di pietre preziose. Intanto Elvira darà inizio al suo piano diabolico chiedendo ad Adela se Simon le abbia detto che Donna Susana è sua madre. Una Vita, Liberto e Rosina fanno pace Dagli spoiler di Una Vita si ...

Una Vita - anticipazioni dal 10 al 15 febbraio : Arturo scopre il segreto di Susana : Una Vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate dal 10 al 15 febbraio, rivelano che Arturo Valverde scoprirà il segreto di Susana e comincerà a tramare qualcosa, mentre Diego deciderà di non lasciare più Acacias e rivelerà a Blanca di non riuscire a vivere senza di lei. Rosina e Liberto dopo le incomprensioni dei giorni ...

Spazio - l’ESA prepara gli astronauti alle future passeggiate sulla LUna : primi test per studiare effetti della gravità ed equipaggiamento : Sono passati 50 anni dalle ultime missioni con equipaggio sulla Luna, ma l’interesse per il nostro satellite ora è stato rilanciato da tutte le agenzie spaziali. Si sa che la NASA sta preparando la sua missione per il 2020, che la Cina ha recentemente raggiunto il lato nascosto della Luna con Chang-e 4 e che Israele sta per lanciare una navicella spaziale, Bereshit, che si poserà sulla superficie Lunare. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) non ...

Una Vita - la morte di TRINI : l’addio di ANITA DEL REY su Instagram : Nella puntata 940 di Acacias 38 (Una vita), andata in onda in Spagna giovedì 31 gennaio, TRINI Crespo è morta improvvisamente, pochi giorni dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. Una vita, anticipazioni puntate spagnole: TRINI È MORTA!!! La tragica uscita di scena, che ha generato parecchio malcontento tra i fan iberici e italiani, è stata vissuta in maniera intensa anche da ANITA Del Rey, la sua interprete, che ha deciso di salutare ...

Una Vita anticipazioni : Victor spara ad Arturo - grave ferita : Anticipazione Una Vita: il duello tra Victor e Arturo, Valverde in gravi condizioni Le cose si mettono molto male ad Acacias 38, soprattutto per Arturo. Ursula ha assistito al bacio inaspettato tra Elvira e Victor e come sempre ha agito in malafede. La malvagia dark-lady di Una Vita ha infatti raccontato il tutto al colonnello […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Victor spara ad Arturo, grave ferita proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia lascia morire Trini... : Soccorsa in tempo Trini si sarebbe potuta salvare, ma Celia, morbosamente legata a Milagros, lascerà morire l'amica.

Una Vita Anticipazioni 6 febbraio 2019 : Ursula scopre che Blanca è incinta : La terribile Dicenta metterà alla berlina la figlia, rivelando davanti a tutti che sta aspettando un figlio...ma chi sarà il padre?

Spoiler Una Vita prossima settimana : Diego si dichiara a Blanca : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” non smettono di appassionare il pubblico. Nelle puntate della prossima settimana, Diego Alday proprio quando sarà intento a lasciare Acacias 38, farà un passo indietro. Il fratello di Samuel rinuncerà a partire, e farà una dichiarazione d’amore alla cognata Blanca Dicenta. La sarta Susana Seler, invece dopo aver appreso che Elvira Valverde è a conoscenza che lei è la madre di Simon ...

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita oggi : il ritorno della puntata serale su Rete 4 : Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto e Una Vita che questa sera potranno nuovamente seguire il graditissimo episodio speciale su Rete 4. La scorsa settimana Mediaset aveva deciso di sospendere tale appuntamento per eVitare la rivalità con La Dottoressa Giò, trasmessa eccezionalmente di martedì. In molti si erano detti delusi per questa decisione, soprattutto considerando che gli ascolti delle due serie iberiche erano stati positivi ...

Il rilevamento della caduta di Apple Watch ha salvato Una vita? : Una delle caratteristiche più interessanti degli ultimi Apple Watch è sicuramente quella di rilevamento delle cadute. Il gadget utilizza gli accelerometri che ha a disposizione per capire quando il polso del proprietario disegna una traiettoria compatibile con uno scivolone a terra o con una caduta verticale, e in quel caso si fa trovare pronto a chiamare automaticamente i soccorsi. Ebbene la funzione si è particolarmente utile per un utente in ...

Una Vita Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Samuel ritrova il diadema della Marchesa : L'Alday ha scoperto chi ha rubato il gioiello della Marchesa e riesce a riprenderne possesso...non senza sorprese!

ABORTO LEGALE FINO AL NONO MESE/ A New York - Una legge che riscrive la battaglia per la vita : La legge è stata approvata nello Stato di New York. Ma quanto più grande è il bambino, tanto più lungo diventa il dialogo emotivo stabilito con la mamma