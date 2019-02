Tregua di sole

Meteo - la nebbia dà un po' di Tregua . Sole e freddo fino a Capodanno : La nebbia dà un po' di tregua, grazie a un rimescolamento dell'aria, ma restano i problemi di circolazione in questa giornata di Natale che regala anche qualche occhiata di Sole sulle pianure del nord.

