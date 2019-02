Terremoto | forte scossa in India | avvertito a Srinagar e in altre parti del Kashmir

Terremoto a L'Aquila oggi - forte scossa di magnitudo 3.6 : L'Aquila, 5 febbraio 2018 - Torna la paura a L'Aquila . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,6 , stima di Ingv , si è verificata stamattina nella provincia abruzzese alle 9:09 ora italiana. Il sisma ...

Grecia : forte scossa di Terremoto nella notte - epicentro sulla costa di Kastrosikia. Tremori in Salento : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 5 febbraio 2019, esattamente alle 03.26, nel mar Ionio orientale in corrispondenza delle coste della Grecia. Stando ai dati giunti dai...

Indonesia : nuova forte scossa di Terremoto a Sumatra : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato sulla costa dell’isola di Sumatra, in Indonesia, alle 11:59:32 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto da una scossa magnitudo 6.3 alle 10:27 ora italiana. L'articolo Indonesia: nuova forte scossa di terremoto a Sumatra sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Toscana e Romagna! la più forte di magnitudo 3.3 : L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Nessun danno. Trema la terra a confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Questa notte una scossa di Terremoto è stata registrata nella zona dell'Appennino alle 23.18 a 8km da Comune di San Godenzo. La scossa, ...

Messico-Guatemala : forte scossa di Terremoto su terraferma - paura nella Capitale : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 1 febbraio 2019, esattamente alle 17.14 italiane, corrispondenti alle 10.14 all'epicentro, sull'America centrale tra Messico e...

Forte scossa di Terremoto nel nord del Giappone : Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il nord del Giappone: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Il sisma è stato registrato dall’Agenzia meteorologica JMA alle 17:23 ora locale (09:23 ora italiana) a 30 km di profondità e circa 50 km al largo della città di Kuji, nella provincia di Iwate, nel nord-est del Paese. Il terremoto ha raggiunto il livello 4 (su 7) della scala Giapponese. L'articolo Forte scossa di ...

Terremoto in Indonesia - forte scossa al largo delle isole Aru - : Il sisma di magnitudo 6 è stato registrato a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni e, per il momento, non è stata diramata nessuna allerta tsunami

Indonesia - forte Terremoto in mare a un mese dal sisma che ha causato quasi 500 morti : Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato rilevato al largo dell'isola di Sumba, in Indonesia.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Indonesia al largo dell'isola di Sumba - : Sisma di magnitudo 6.6, preceduto da un'altra scossa di potenza 6.1. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, né di eventuali allerte tsunami

Forte Terremoto in Cile nella notte : due vittime : Un violento terremoto ha colpito nella notte il Cile. Una scossa sismica di magnitudo 6.7 si è verificata, alle 2.32 ora italiana, in mare davanti alla costa settentrionale del paese. L'epicentro...

Forte scossa di Terremoto in Cile - 2 anziani morti per infarto : Due persone anziane sono morte per infarto in Cile a seguito di una Forte scossa di terremoto che ha interessato la regione settentrionale di Coquimbo e che secondo l’Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell’Interno Cileno (Onemi) e’ stata di magnitudo 6,7 gradi Richter. I ‘Carabineros’ Cileni hanno reso noto che non si registrano gravi danni, ma che alcune vie di comunicazione sono bloccate dalla caduta di ...

Terremoto : forte scossa nel Pacifico [MAPPE e DATI] : 1/3 ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “In Emilia-Romagna il sistema è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “Abbiamo avuto ancora una volta la conferma che in Emilia-Romagna il sistema di Protezione civile è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...