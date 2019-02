Spagna | Mourinho patteggia col Fisco | due milioni di multa e un anno con la condizionale

Spagna - Mourinho patteggia due milioni di multa per frode fiscale : José Mourinho , presentatosi al tribunale di Madrid, ha patteggia to una condanna ad un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale in Spagna . Il reato ...

