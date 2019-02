Omicidio Laura Luelmo Il presunto assassino cambia versione | “L’ha uccisa la mia ex”

fanpage

: RT @serebellardinel: Se alla #PensioneCittadinanza avesse pensato chi ha governato prima del #GovernoDelCambiamento che l'ha resa legge, qu… - Laura_Rocci : RT @serebellardinel: Se alla #PensioneCittadinanza avesse pensato chi ha governato prima del #GovernoDelCambiamento che l'ha resa legge, qu… - laura_lavespa : RT @mariomaggi7: Sala: 'Europee riportino l'omicidio di Regeni in agenda politica' - Laura___Ciao : RT @a_meluzzi: ''Uno dei più grandi colpi alla credibilità della giustizia e della magistratura'' -

(Di martedì 5 febbraio 2019), giovane insegnante spagnola di 26 anni, è stataa dicembre nella cittadina di El Campillo, in Andalusia, dove da poco si era trasferita per lavorare in una scuola nella zona. Pochi giorni dopo il delitto ha confessato Bernardo Montoya, 50enne pregiudicato vicino di casa della vittima. Che ora però hato