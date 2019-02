Naike Rivelli e Ornella Muti | bacio saffico fra mamma e figlia sul red carpet

Naike Rivelli e il sesso : «Non lo faccio da due anni - mi piace stare sempre nuda» : Naike Rivelli continua a far parlare di sé, stavolta non per qualche foto o video a luci rosse postato sui suoi profili social, ma per un?intervista radiofonica, a I Lunatici, condotto...

Naike Rivelli rivela particolari privati : 'Non ho rapporti da due anni' : Naike Rivelli, nota per essere molto trasgressiva sui social, in realtà ha rivelato di non avere rapporti sessuali da 2 anni nel corso di una intervista radiofonica a 'I Lunatici'. La figlia della Muti sarebbe in astinenza da diverso tempo ma, come da lei stessa ammesso, avrebbe conosciuto una persona speciale. Naike non ha rapporti intimi da 2 anni La figlia di Ornella è stata invitata a partecipare al programma radio I Lunatici, della ...

Naike Rivelli su Barbara D’Urso : “Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset”. Poi commenta Adrian : “Celentano? E’ un pusillanime” : Naike Rivelli, tra uno scatto sexy e un altro, ha attaccato duramente Barbara D’Urso, dopo aver partecipato con sua madre più volte in passato a Domenica Live. La figlia di Ornella Muti nelle storie di Instagram si è lamentata per l’assenza del wi-fi nella sua camera di hotel, costretta dall’assenza di alternative si è sintonizzata su Pomeriggio 5: “Eccomi qua, senza Wi-Fi e senza Netflix non posso vedermi Sabrina e questo c’è ...

Naike Rivelli contro Barbara d'Urso : "Sicuramente ha un amante a Mediaset" : Naike Rivelli non si risparmia su Instagram: tra uno scatto in cui mostra "l'arte pura del corpo umano" e una foto con la mamma Ornella Muti, l'ex concorrente di Pechino Express ha lanciato uno dei suoi strali contro Barbara d'Urso, alla cui corte si era presentata qualche tempo fa per un'ospitata, salvo poi pentirsene poco dopo.Distante ora dai salotti di Domenica Live e Pomeriggio 5, proprio come la madre attrice, ieri Naike è ...

Naike Rivelli e il sesso : «Non lo faccio da due anni - mi piace stare sempre nuda» : Naike Rivelli continua a far parlare di sé, stavolta non per qualche foto o video a luci rosse postato sui suoi profili social, ma per un’intervista radiofonica, a I Lunatici, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini su Radiodue ogni notte. La figlia di Ornella Muti ha parlato proprio del suo modo di gestire i social network, lasciandosi andare a qualche rivelazione hot. «Mi piace stare a casa nuda – rivela Naike – Sono ...

Naike Rivelli e il sesso : «Non lo faccio da due anni - mi piace stare sempre nuda» : Naike Rivelli continua a far parlare di sé, stavolta non per qualche foto o video a luci rosse postato sui suoi profili social, ma per un?intervista radiofonica, a I Lunatici, condotto...

Naike Rivelli hot : «Mi piace stare sempre nuda - ma non faccio sesso da due anni» : Naike Rivelli continua a far parlare di sé, stavolta non per qualche foto o video a luci rosse postato sui suoi profili social, ma per un?intervista radiofonica, a I Lunatici, condotto...

Naike Rivelli hot : «Mi piace stare sempre nuda - ma non faccio sesso da due anni» : Naike Rivelli continua a far parlare di sé, stavolta non per qualche foto o video a luci rosse postato sui suoi profili social, ma per un?intervista radiofonica, a I Lunatici, condotto...

Naike Rivelli senza freni : "In astinenza da due anni" : Ospite del programma radiofonico I Lunatici di Rai Radio2 , Naike Rivelli si è lasciata andare a dichiarazioni molto private: è un fiume in piena la figlia di Ornella Muti che ha raccontato, con la ...

Adriano Celentano demolito da Naike Rivelli : 'Che razza di uomo. Quando stava con mia madre...' : Dagli spettacoli è poi passata a parlare della sua vita sessuale , o per meglio dire della sua astinenza , dato che ha detto di non fare s***o da ben 2 anni. "Sono rimasta talmente stranita dalla mia ...

Dalla nuova fiamma alla castità - Naike Rivelli si sbottona in radio : “non faccio sesso da due anni” : Naike Rivelli si confessa a radio2: la figlia di Ornella Muti commenta il suo naturalismo, la sua castità e la sua nuova potenziale fiamma Naike Rivelli è intervenuta ai microfoni di Rai radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La figlia di Ornella Muti ha parlato del suo modo di vivere i social: “Sono nudista e ...

Barbara D'Urso - il pesante attacco di Naike Rivelli : 'Ha un amante a Mediaset' : Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, torna a parlare di Barbara D'Urso sulla sua pagina ufficiale Instagram e lo fa in un modo tutt'altro che lusinghiero. Già in passato, Naike non aveva speso delle parole positive nei confronti della padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live e anche questa volta non è mancato il duro attacco nei suoi confronti, al punto da arrivare ad ipotizzare che la D'Urso abbia un amante segreto a ...

Adrian - come gode Naike Rivelli. "Celentano rovinato - grazie a..." : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di 'Adrian', conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: 'Con Adrian ha potuto rovinarlo ...

Adrian - come gode Naike Rivelli. 'Celentano rovinato - grazie a...' : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di 'Adrian', conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: 'Con Adrian ha potuto rovinarlo ...