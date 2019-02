Maltempo Calabria | albero cade su auto nel Vibonese | illeso conducente

Maltempo - allerta meteo in Sicilia e Calabria - Sky TG24 - : Diramata l'allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila. Allagamenti nella notte in provincia di Crotone. A Palermo piove ininterrottamente da ieri. ...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : Allerta Meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. “In relazione ai possibili eventi che potrebbero verificarsi in previsione ...

Meteo Protezione Civile domani : forte Maltempo all'estremo Sud - allerta su Sicilia e Calabria : La depressione in atto sull'Italia meridionale persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria. Per entrambe le regioni è...

Maltempo - grandinate in Calabria : soccorsi automobilisti : Le piogge intense che da oggi stanno interessando gran parte della Calabria hanno provocato disagi lungo la fascia ionica catanzarese. Alcuni automobilisti rimasti bloccati con i loro mezzi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti in varie zone per allagamenti e strade interrotte da frane. Abbondanti grandinate hanno interessato i comuni di Girifalco, Borgia, Squillace, Amaroni, Vallefiorita e Staletti’. ...

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il Maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Maltempo : Confagricoltura Calabria chiede lo stato di calamità : “Attivare tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il riconoscimento dello stato di calamità”. E’ la richiesta gia’ formulata e inviata al dipartimento regionale all’Agricoltura dal presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti. Una richiesta determinata dagli ingenti danni subiti alle colture dall’ondata di freddo e gelo che ha colpito la Calabria nelle scorse settimane. “Anche se ...

Maltempo - neve in Calabria : alberi caduti in una strada nel Catanzarese : Forte Maltempo in Calabria, dove molte zone sono interessate da neve, nelle province di Reggio, di Catanzaro e Cosenza. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Taverna, è intervenuta questa sera a Villaggio Racise, frazione di Taverna, nella Sila Piccola, per la caduta di due alberi d’alto fusto, appesantiti dalla neve caduta in questi giorni. Gli alberi sono caduti sulla sede stradale ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il minino depressionario posizionato in area ionica e responsabile dei forti venti in atto su gran parte dell’Italia, determinerà un ulteriore e deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, anche sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo Calabria : volontariato impegnato nel Cosentino per i senzatetto : Freddo e neve non fermano i volontari della Rete Solidale del volontariato, coordinata dal Csv, che per i senzatetto del territorio Cosentino ha predisposto 4 unità di strada – servizi itineranti, 6 dormitori e 57 mense. Trenta realtà che offrono vestiario dal Pollino alla Sila, dallo Ionio al Tirreno e hanno potenziato i loro servizi in occasione della straordinaria ondata di freddo che sta interessando la regione. “Le realtà di ...

Maltempo Calabria : albero cade sotto il peso della neve nel centro storico di Cosenza : Cosenza è stata bersagliata nelle scorse ore da intense nevicate: un albero è caduto nel centro storico proprio per il peso della neve, senza causare danni a cose o persone. L’area è stata transennata in via precauzionale e la viabilità è interdetta. Sul posto Carabinieri e Polizia municipale. Le previsioni meteo che indicavano la neve a bassa quota sono state confermate da un risveglio con paesaggi completamente imbiancati, così questa ...