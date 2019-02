Made in Italy | la mano robotica impiantata in Svezia è nata a Pisa

Ernia del disco : ecco come prevenirla e combatterla rapidamente con terapia laser Made in Italy brevettata : Le ernie discali rappresentano un’anomalia della colonna vertebrale molto diffusa e con cui addirittura 4 italiani su 5 saranno costretti a convivere nel corso della propria vita. Da Milly Carlucci a Barbara D’Urso, fino ad arrivare a Gianluigi Buffon e Robbie Williams, sono molteplici i personaggi del mondo dello spettacolo ad aver sofferto di tale patologia. Le ernie discali si manifestano soprattutto nella fascia d’età tra i 35 ed i 45 ...

Made in Italy - Coldiretti : esportazioni di ortofrutta crollate del 12% nel 2018 : Le esportazioni di ortofrutta Made in Italy sono crollate del 12% nel 2018 su valori minimi dell’ultimo decennio sotto i 4 miliardi di chili: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in vista del Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale di settore in Europa alla quale partecipa il 6 e 7 febbraio il presidente Ettore Prandini. Un motivo di forte preoccupazione degli operatori diretti in Germania dove si consuma ...

Allarme olio Made in Italy - produzione crolla del 57% : Teleborsa, - Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, ...

Allarme olio Made in Italy - produzione crolla del 57% : Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori ...

Accord di libero scambio Ue-Giappone : festeggia Made in Italy : L'Accordo mira a creare la più grande zona di libero scambio del mondo, coprendo un quarto dell'economia mondiale e riducendo le tariffe sui flussi commerciali per oltre $ 200 miliardi di dollari. ...

UE - Coldiretti : via libera in Giappone al falso Made in Italy : Via libera in Giappone al falso Made in Italy, dal Grana al Parmesan, dall’Amarone al Greco di Tufo fino a molte altre imitazioni dei prodotti nazionali piu’ tipici che potranno essere liberamente prodotte e commercializzate in Giappone. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’entrata in vigore all’accordo di libero cambio tra Unione Europea e Giappone JEFTA che, come prevedibile, peggiora le condizioni fissate ...

Scarpe - Rita Ora firma capsule collection per Giuseppe Zanotti : le star americane e il Made in Italy : Ma erano solo gli anni '80 quando Giuseppe Zanotti iniziò a collaborare con le griffe più famose del mondo della moda, da Roberto Cavalli a Thierry Mugler . Da una piccola azienda che contava ...

Raoul Bova sarà Giorgio Armani in tv e racconterà la rivoluzione del "Made in Italy" : Raoul Bova sarà Giorgio Armani. Ecco il ruolo che il bello e bravo interprete del cinema e della televisione italiana sarà chiamato a vestire per Mediaset il prossimo autunno quando, probabilmente su Canale 5, dovrebbe andare in onda Made in Italy, la nuova fiction di Taodue dedicata al mondo della moda italiana.La fiction racconterà in quattro puntate la Milano anni '80 e il boom mondiale degli stilisti italiani del mondo. ...

Le cucine Made in Italy eco intelligenti e automatizzate conquistano i mercati internazionali : Milano, 30 gennaio 2019 – La cucina essendo l’ambiente più vissuto in una casa deve essere funzionale, durare il più lungo possibile, non essere eccessivamente costosa ed essere munita di apparecchiature tecnologiche di tipo interattivo che semplifichino le varie attività, riducendo i tempi di esecuzione, in modo da rendere più semplice e veloce la preparazione [...]

La crisi del Made in Italy - Stefanel dichiara 52 esuberi. Sindacati sul piede di guerra : E' a rischio la continuità aziendale di Stefanel. Nonostante la sua corsa disperata per la salvezza l'azienda ha dovuto dichiarare 52 esuberi a Ponte Piave. Stefanel ha infatti comunicato alle ...

Spazio - arriva 'Prisma' il satellite Made in Italy dagli occhi diversi : ... a circa 620 chilometri di quota, osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile ...

Raoul Bova sarà Giorgio Armani in Made in Italy : tutte le novità sulla fiction : Le novità non mancano mai in materia di fiction soprattutto adesso che Mediaset sembra sulla retta via per cambiare le cose. Ci vorrà un po' prima che il pubblico torni a dare fiducia ai prodotti del Biscione ma le novità non mancano a cominciare da Non Mentire, in onda da febbraio su Canale 5, e finendo alla nuova Made in Italy in lavorazione a Milano. La nuova fiction Taodue dovrebbe essere uno dei cavalli di battaglia dell'autunno Mediaset ...

SOS ulivi italiani : vertice internazionale a Roma per salvare l’extravergine Made in Italy : Con la produzione di extravergine Made in Italy che ha raggiunto quest’anno i minimi storici è SOS per gli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza sleale provocata dalle importazioni low cost spacciate per italiane. Per affrontare la storica emergenza e salvare l’olio extravergine Made in Italy è stato convocato il primo Summit internazionale con la presenza degli ...

Il valore del Made in Italy? 95 - 7 miliardi di euro : I dati di pre-consuntivo relativi al fatturato delle aziende del Made in Italy per l'anno 2018 ha raggiunto un valore di tutto rispetto: 95,7 miliardi di euro (+0,9% rispetto ai 94,8 miliardi di euro del consuntivo 2017). I dati, diffusi da Confindustria Moda, la Federazione confindustriale che raggruppa le aziende del settore Tessile, Moda e Accessorio, sono decisamente confortanti. Il Made in Italy è promosso a pieni voti. ...