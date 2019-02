Il calcio è la tua passione? Diventa un Match Analyst Corsi specializzati a Roma e

Algoritmi e Big Data - nel calcio arriva il 'virtual coach' : Nel calcio arriva in panchina il 'virtual coach': un algoritmo per l'analisi dei Big Data che studia in tempo reale grandi quantit di informazioni raccolte dalle telecamere puntate sul campo per ...

calciomercato Inter - Marotta fa il punto della situazione : “abbiamo ascoltato il desiderio di Perisic - ma…” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, soffermandosi su Perisic e De Paul Il turno di Coppa Italia da superare e le ultime ore di mercato da vivere con il fiato sospeso. In casa Inter sono ore frenetiche, sia in ambito sportivo che di mercato, con una semifinale da conquistare e una rosa da definire. LaPresse/Francesca Soli Sul match con la Lazio è Intervenuto l’amministratore delegato ...

calcio : il punto della situazione sul campionato di serie A 2018-2019 : Con il progredire del campionato di serie A le cose si fanno sempre più interessanti, specialmente per il quarto posto, utile per la qualificazione Champions per la prossima stagione. Juventus, Napoli e Inter, stanno consolidando la loro posizione, giornata dopo giornata, mentre per le altre contendenti ci sarà una battaglia intensa, visto che allo stato attuale della classifica, Milan, Roma, Sampdoria, Atalanta e Lazio, viaggiano praticamente ...

calciomercato Roma - Luca Pellegrini nel mirino del Cagliari : i giallorossi valutano la situazione : Costretto a sostituire il croato Pajac, il Cagliari ha chiesto in prestito alla Roma il giovane terzino giallorosso Gli occhi del Cagliari in casa Roma, l’obiettivo è Luca Pellegrini. Il giovane terzino classe ’99 è entrato nei radar del club rossoblù, costretto a sostituire Pajac ormai prossimo al trasferimento all’Empoli. La società del presidente Giulini ha chiesto in presto il giocatore giallorosso, rimanendo in ...

calciomercato Inter/ Ultime notizie : Godin ha già effettuato le visite mediche! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric e a fargli posto dovrebbe essere il croato Vrsaljko.

calciomercato Juventus - offerta importante dal Qatar per Benatia : la situazione : Il club bianconero ha ricevuto una proposta dall’Al Duhail per il difensore marocchino, tentato da questa nuova opportunità Mehdi Benatia si allontana sempre più dalla Juventus, sul difensore marocchino infatti è piombato l’Al Duhail. Il club del Qatar ha presentato un’offerta di dieci milioni di euro più bonus alla Juventus, che il giocatore ha deciso di prendere in considerazione, visto l’alto ingaggio messo sul ...

calciomercato Genoa - tanti affari bollono in pentola : in entrata ed in uscita - la situazione : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi sta vagliando diverse ipotesi per rafforzare la squadra a disposizione di Prandelli dopo l’addio di Piatek Calciomercato Genoa molto frizzante in queste ore. Noto l’addio ormai certo di Piatek che sta per firmare con il Milan, ai saluti anche Lisandro Lopez che sta per rescindere il proprio contratto col Grifone dopo non aver lasciato il segno. In entrata però il presidente Preziosi ...

calciomercato - tutte le trattative : nomi nuovi per Genoa e Bologna - il Napoli individua l’eventuale sostituto di Allan : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di trattative di Calciomercato, le squadre del massimo campionato di Serie A alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. E’ calda la trattativa tra il Napoli ed il Psg per il centrocampista Allan, il club azzurro non ha intenzione di privarsi di uno dei migliori calciatori in circolazione ma un’offerta sopra i 100 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al presidente ...

calciomercato Inter - proposto Adrien Silva : la situazione : Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club nerazzurro starebbe valutando Adrien Silva del Leicester . Il nazionale portoghese è stato proposto in caso di addio di Gagliardini, seguito negli ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

calciomercato - scambio in dirittura d’arrivo tra Fiorentina e Sampdoria : la situazione : Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria lavorano al completamento di uno scambio che soddisferà entrambi i tecnici: i dettagli Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria sono al lavoro per completare uno scambio abbastanza intricato. Sì perchè il tutto parte dall’addio ormai certo di Dragowski alla viola, il portiere andrà a farsi le ossa in prestito e dunque la società toscana si è mossa per prendere un secondo portiere più esperto. Qui ...

calciomercato Milan : situazione Higuain - gli aggiornamenti : Calciomercato Milan: situazione Higuain, gli aggiornamenti Il caso di Higuain è sicuramente la notizia più calda degli ultimi giorni. Di recente, è emersa una nuova pista che vedrebbe l’attaccante argentino fuori dal Milan, direzione Londra. Le voci di mercato concordano sul possibile trasferimento al Chelsea, ma la vicenda sembrerebbe ancora in fase di sviluppo. Da tempo, tuttavia, si era parlato tanto di questo trasferimento, ...

Il calciomercato della Lazio frena sia in entrata che in uscita : la situazione : calciomercato Lazio, le ultime novità che arrivano dalla Capitale parlano di un presidente Lotito restio a compiere operazioni in questa fase della sessione invernale Il gira in questi giorni attorno a diverse trattative, alcune delle quali però non sembrano andare in porto. Il presidente laziale Lotito ha reputato non necessario l’arrivo di Zappacosta alla corte di Inzaghi, come dichiarato nelle scorse ore. Solo pretattica? Chissà, ...

calciomercato Milan - contatti per Piatek del Genoa per l'eventuale dopo Higuain : La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain potrebbe finire presto. La decisione dell'attaccante argentino sembra ormai presa, dopo appena sei mesi la sua avventura in rossonero pare essere arrivata ai ...