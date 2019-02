Doping | Nas | 50 atleti positivi nel 2018 | ciclismo e triathlon in cima alla lista

meteoweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019) Nelil Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha partecipato ai controlli anticon 170 militari specializzati in manifestazioni sportive di vario livello agonistico, controllando complessivamente 968. Gli esiti analitici dei prelievi antihanno consentito di rilevare latà di 50 tesserati appartenenti a varie Federazioni sportive nazionali. Tra gli sport più colpiti dpiaga delsi evidenziano il, le specialità dica leggera (in particolare le gare di lunga distanza) e il, mentre le sostanze vietate più frequentemente rilevate sono gli anabolizzanti (testosterone, nandrolone), gli ormoni stimolanti (ormone della crescita ed eritropoietine come l’Epo), i cortisonici steroidei e i diuretici. E’ quanto reso noto oggi in una conferenza stampa nella sede dei Carabinieri del Nas di Roma. Si tratta di un ...