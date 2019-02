Auguri Ronaldo | 34 anni da record | Platini e Zidane avevano già smesso!

Juventus - Cristiano Ronaldo compie 34 anni : gli speciali Auguri della società bianconera [VIDEO] : La Juventus ha augurato buon compleanno al portoghese con un video postato sui propri canali social Cristiano Ronaldo festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno non possono mancare gli auguri della Juventus che tributa al campione portoghese una simbolica ‘standing ovation’. Sul sito bianconero ricordano l’impatto che CR7 ha avuto sulla squadra alla sua prima stagione a Torino partendo dal fondo, le due ...

Cristiano Ronaldo romanticissimo : gli Auguri di buon compleanno alla sua Georgina sono pieni d’amore [FOTO] : Cristiano Ronaldo dolcissimo nel giorno del 25° compleanno della sua compagna Georgina Rodriguez: il romantico post dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo non perde mai occasione di manifestare tutto il suo amore per la compagna Georgina Rodriguez. Dopo diversi scoop e flirt, sembra che il calciatore portoghese, attaccante della Juventus, abbia finalmente trovato l’amore vero. Oggi la bella argentina, madre della piccola ...

Da Messi a Cristiano Ronaldo - Auguri speciali per Valentino Lopez : la speciale sorpresa di mamma Wanda [VIDEO] : Il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez ha compiuto dieci anni, ricevendo via social gli auguri dei più importanti campioni del calcio internazionale Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Cavani e Luka Modric. auguri speciali per Valentino Lopez, figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez, che ieri ha compiuto dieci anni. Festa al Botinero e una sorpresa social davvero esaltante preparata dalla madre, riuscita insieme a Mauro Icardi a ...

Georgina Rodriguez innamorata e romantica : il messaggio d’Augurio per un buon 2019 della compagna di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Capodanno d’amore e romanticismo per Georgina Rodriguez: il dolce messaggio per i fan per un 2019 speciale Capodanno a Dubai per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez. La compagna dell’attaccante portoghese si è goduta i festeggiamenti, vivendo lontano dai social, a stretto contatto con la sua famiglia ed i suoi amici. Al termine di un anno importante, Georgina Rodriguez adesso si augura di vivere un 2019 speciale, così ...

Juventus - gli Auguri social di Ronaldo e Allegri : “la strada è ancora lunga” : auguri social Ronaldo Allegri – Obiettivo Champions League dopo un 2018 da incorniciare. Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo affidano a Twitter e Instagram i rispettivi pensieri per il 2019. -> Leggi anche Pagelle Juventus-Sampdoria 2-1: highlights e tabellino del match Il tweet di Allegri Quella con la Sampdoria per il tecnico di Livorno è una vittoria […] L'articolo Juventus, gli auguri social di Ronaldo e Allegri: ...