Anno del Maiale | un outlook brillante per la Cina

Virginia Raggi sullo Stadio della Roma : "Si fa - cantieri aperti entro l'Anno" : "Oggi siamo qui per illustrare il parere del Politecnico di Torino: lo Stadio si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri entro l'anno". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando lo studio del Politecnico di Torino sui flussi di traffico attorno al progetto dello Stadio dell'As Roma a Tor di Valle.

CompleAnno CR7 - gli auguri della Juventus : «Cristiano è Cristiano» : TORINO - E' il Compleanno di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese arrivato in estate alla Juventus dal Real Madrid compie 34 anni e la società bianconera ha deciso di fare gli auguri al campione ...

Valerio Scanu : "Anche a me hAnno rubato la Palma d'oro della vittoria a Sanremo 2010" : Valerio Scanu, ospite stamattina, a 'Storie Italiane' di Eleonora Daniele per commentare la partenza del Festival, ha ripercorso la propria vittoria a 'Sanremo 2010' con 'Per tutte le volte che' ("E' un brano che mi ha portato tanta fortuna. Dopo 9 anni la gente lo canta ancora"), svelando, per la prima volta, un retroscena inedito: Anche a me hanno rubato la Palma d'oro. Ma i carabineri li hanno beccati. L'avevano buttata nel burrone. Il ...

Oggi si celebra il Capodanno Cinese 2019 : inizia l’Anno del Maiale [GALLERY] : 1/67 AFP/LaPresse ...

U&D - Gian Battista e Claire allontanati dal programma dopo la scoperta dell'ingAnno : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14:40 su Canale 5, durante la quale ci sarà la resa dei conti tra Maria De Filippi e la coppia formata da Gian Battista e Claire che sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore. I due, infatti, a loro insaputa sono stati ripresi da un fan del programma mentre si mettevano d'accordo su come prolungare la loro permanenza ...

Su Steam sono disponibili i saldi del CapodAnno Lunare : Arrivano delle ottime notizie per tutti i giocatori PC. Su Steam, infatti, è partita una nuova ondata di saldi in occasione del Capodanno Lunare.Come segnala Eurogamer.net, le numerose offerte saranno disponibili fino al prossimo 11 febbraio alle ore 19.L'iniziativa sullo store di Valve, prevede uno sconto di 5 Euro dopo una spesa di 30 Euro (offerta utilizzabile solo una volta per account).Read more…

Premio Brera – Mara Navarria nominata ‘Atleta dell’Anno 2018’ : Al Teatro dal Verme di Milano la campionessa del mondo di spada ha ritirato il Premio dedicato al grande giornalista italiano Al Teatro dal Verme di Milano si è tenuta la diciottesima edizione del Premio Gianni Brera, occasione in cui ogni anno vengono premiate le più notevoli personalità del mondo sportivo italiano e internazionale, distintesi per l’intensità del loro vissuto e per gli obiettivi raggiunti. Mara Navarria, campionessa del ...

L’uomo del giorno – Buon compleAnno Cristiano Ronaldo - 34 anni da protagonista assoluto : Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è un calciatore portoghese, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, si è laureato campione d’Europa nel 2006. Ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, è tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio e figura al secondo posto della graduatoria dei marcatori delle nazionali di calcio di tutti i tempi, alle spalle di Ali Daei. Nella sua carriera ha vestito le ...

Matri cita Jovanotti per augurare buon compleAnno a Federica Nargi : la dolce dedica del calciatore : Federica Nargi compie 29 anni, il dolce messaggio social di Alessandro Matri: il calciatore dedica alla compagna una canzone di Jovanotti Alessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più belle del panorama calcistico italiano. I due sprizzano amore da tutti i pori e a conferma che la loro relazione va sempre più a gonfie vele spunta una dolce dedica del calciatore de Sassuolo per il 29° compleanno della meravigliosa compagna, ...

l'Anno del Maiale - ma l'oroscopo dice che la Cina non volerà : Il governo guidato dal presidente Xi Jinping è consapevole di quanto una vera e propria trade war con il rivale americano possa danneggiare l'economia. Dopo la crescita del 6,6% nel 2018, Pechino ...

CompleAnno Neymar - il rosso protagonista alla festa dell’attaccante : O’Ney tra musica ed invitati famosi [GALLERY] : La ‘notte rossa’ di Neymar: il calciatore del PSG festeggia il suo 27° Compleanno tra invitati celebri e musica Neymar, nonostante l’infortunio, festeggia alla grande il suo 27° Compleanno. La stella del PSG a Parigi ha organizzato, grazie al suo sponsor, un party da sogno nella capitale francese. Il tema principale? Il rosso. Agli invitati è stato infatti richiesto di indossare, in occasione della ‘notte ...

A Palermo Galano sciupa il cAnnolo della festa per il Foggia : Primo tempo con un Palermo sicuramente più determinato ma con l'occasione più ghiotta capitata sui piedi di Galano che, solo davanti a Brignoli, spara alto. Il Foggia, soprattutto nella ripresa, è più ...

