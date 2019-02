Rai | Di Maio | “Tagli agli stipendi di Fazio e Vespa? È finita l’epoca di chi guadagna 3

Ora Di Maio censura pure gli studenti. E l'opeRaio lo contesta : vai a lavorare : Il M5s prova a zittire a colpi di censure le proteste dei cittadini. Ieri a Ortona, in Abruzzo, i due leader grillini, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, sono stati contestati all'esterno del ...

Ortona - Di Maio e Di Battista contestati per lo stop alle trivelle da un gruppo di opeRai : Un'accoglienza tutt'altro che festosa per Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista a Ortona, in provincia di Chieti, dove i due esponenti 5Stelle sono in campagna elettorale a sostegno della candidata ...

Luigi Di Maio sburgiardato da Bobo Craxi : "La Maglie? Ecco i nomi dei raccomandati M5s in Rai" : Il caso Maria Giovanna Maglie spacca Lega e M5s. Il veto grillino alla striscia della giornalista in Rai non cambierà le sorti del programma di approfondimento dopo il Tg1 ma, parola di Bobo Craxi, perlomeno svelerà le ipocrisie dei 5 Stelle. L'accusa alla Maglie, infatti, è quella di essere "raccom

“C’è Grillo” - flop dello show con Beppe Grillo su Rai2 : fa solo il 4 - 3% di share. Freccero : “Battuto da Di Maio” : “C’è Grillo”, lo show-revival dedicato ai 40 anni di carriera da comico di Beppe Grillo, è stato un flop. Lo dimostrano i dati sugli ascolti: il format di Carlo Freccero è stato visto infatti da poco più di un milione di spettatori, totalizzando il 4,3% di share. Il programma aveva suscitato molte polemiche politiche nei giorni scorsi, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico che avevano attaccato il ...

Ascolti tv 28 gennaio 2019 : Di Maio bene da Porro - mentre Grillo non sfonda su Rai 2 : Conferme e sorprese per la serata televisiva del 28 gennaio: Adriano Celentano, ma anzitutto Beppe Grillo e il vicepremier Luigi Di Maio ne sono stati protagonisti. Scopriamo insieme i numeri, rete per rete.Su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Adrian ha tenuto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all'11.9% di share. Intanto su Rai2, invece, non ha sfondato ...

Lannutti : “Banche controllate dai Savi di Sion”. Comunità ebRaica : “Antisemita”. Fi e Pd insorgono. Di Maio : “Ci dissociamo” : “Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: ‘I Protocolli dei Savi di Sion’. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale”. Un post del ...

Reddito - Di Maio : "Dall'1 febbRaio sito con istruzioni" : "Dall'1 febbraio pubblicheremo un sito con le istruzioni per il Reddito di cittadinanza ". Così Luigi Di Maio, parlando in assemblea congiunta M5S. "Domani ci sarà un evento per presentare il Reddito ...

Quando Di Maio e Di Battista sbRaitavano per il decreto banche : Oggi il governo gialloverde si prepara a salvare Carige dal fallimento con un piano non dissimile da quello che evitò il default di altre banche. Ma allora il M5S - Di Maio e Di Battista in primis - sbraitavano contro il governo Gentiloni.Era il 12 luglio 2017, Quando l'allora deputato Alessandro Di Battista parlava di "falsi compagni" che regalavano "miliardi di quattrini nostri alle banche private, falsi liberisti sovvenzionati dai Fondi e ...

Raidue - Freccero "ha preso per i fondelli Di Maio e Salvini - governo senza futuro". Siluro senza precedenti : "Una tv del passato per un governo senza futuro". Carlo Freccero e la "nuova" Raidue non ha convinto per nulla Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale definisce il nuovo capo del secondo canale Rai "un camaleonte di talento": "Fu berlusconiano agli albori dell'impero Mediaset, fervente anti-b

Reddito di cittadinanza : vincoli stringenti per stranieri. Di Maio : Da febbRaio pensione minima a 780 : Governo: misura di contrasto alla povertà è finalizzata agli italiani. Fra gli stranieri, potrà beneficiarne solo chi si trova nel nostro paese da 10 anni, e non da cinque, come indicava la bozza che ...

Autonomia : Di Maio - febbRaio mese decisivo : ANSA, - ALLEGHE , BELLUNO, , 3 GEN - febbraio mese risolutivo per l'Autonomia del Veneto. Lo assicura il vice premier Luigi Di Maio il quale ha sottolineato che "l'Autonomia la stiamo facendo; ho ...

