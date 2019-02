Matteo Salvini mette a cuccia Alessandro Di Battista | Se continua a darmi del

Matteo Salvini avvisa M5S : “Se mi danno del ‘rompicoglioni’ e insultano le cose si complicano” : Matteo Salvini è stato intervistato a Quarta Repubblica su Rete4 e si rivolge agli alleati di governo del Movimento Cinque Stelle: "Sono convinto che, su Venezuela e Tav, un accordo tra persone di buonsenso si trovi. Certo, se continuano ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno più complicate"Continua a leggere

Matteo Salvini sotto botta : Magari non è un "baratto" esplicito tra salvezza giudiziaria e Tav, però la dinamica in atto dice ci assomiglia parecchio. Ecco il Capitano, meno baldanzoso del solito, che dopo il week end degli insulti grillini, ospite di Quarta Repubblica, sdrammatizza sulla Tav: "Dovrebbe essere un vanto per l'Italia. Se i lavori partono, il primo treno passa nel 2030, ma non dipende solo da me, faccio parte di un'alleanza". Insomma, non ...

Matteo Salvini - ribaltone sul Venezuela : "Maduro - terrore di regime". Tremendo schiaffo al M5s : Lega contro M5s, nuovo fronte. Dopo Diciotti e Tav, il vicepremier Matteo Salvini affonda il colpo sul Venezuela ricevendo al Viminale alcuni rappresentanti della comunità Venezuelana in Italia. "Ho ascoltato tutti i problemi di una comunità che vive in un regime che affama e terrorizza - ha dichiar

Matteo Salvini : 'Negano le foibe? Necessario rivedere i contributi all'Anpi' : Ruspa anche sui partigiani che negano le foibe . 'È Necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l 'Anpi , che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra', scrive Matteo Salvini, ...

Gino Strada e Padre Alex Zanotelli contro Matteo Salvini : 'Va processato' : Intervistati da AdnKronos, parlano della vicenda della nave Diciotti e fanno pressing sui 5 stelle: 'Se è stata scelta politica se ne assumano responsabilità'

Vittorio Feltri svela la vergogna M5s contro Matteo Salvini : "Diciotti - sono disperati. E così..." : "Non ho la più pallida idea di come possa finire la vicenda ma è evidente che Matteo Salvini è diventato l'uomo politico di maggior successo", spiega Vittorio Feltri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Il direttore di Libero commenta così il caso del processo al ministro dell'Interno

Matteo Salvini massacra Maurizio Martina dopo gli insulti : 'Pensate - stanotte...' : Uno dei potenziali leader del Pd, il Maurizio Martina che corre per la segreteria, nel corso della domenica non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini: 'È tempo di sfiduciarlo. È venuto il ...

Matteo Salvini mostra la mappa che incastra le Ong : immigrazione - una prova schiacciante : Matteo Salvini ha pubblicato la mappa della situazione attuale nel Mediterraneo su Twitter: "Cartina aggiornata", scrive il ministro dell'Interno, che nota: "Senza navi delle Ong davanti alle coste della Libia, guarda caso da quindici giorni non parte più neanche un barcone, e non muore più nessuno"

Sondaggio Mannheimer - inchiesta politica contro Matteo Salvini : la sorpresa tra gli elettori Pd : Per il 50% del campione la risposta è 'sì' - inchiesta politica, appunto -; per il 31% no mentre il restante 19% afferma di non sapere. Nel dettaglio, sottolinea Mannheimer, a ritenere che i giudici ...

Daniela Santanchè ad Agorà : "Immigrazione? Bene Matteo Salvini - ma non basta" : "Non è che possiamo andare appresso a ogni nave, prima la Diciotti, poi la Sea Watch". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, offre la sua soluzione sulla questione immigrati. Spiega la deputata di Fratelli d'Italia: "Che il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia dato u

Matteo Salvini svela "il ricatto di Luigi Di Maio" : perché il governo ora può crollare : "Se pensano di spaventarmi con il sì al processo sulla Diciotti, allora è un ricatto: ma se è così hanno sbagliato proprio destinatario". Matteo Salvini non si lascia intimorire da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle: "Vogliono il ritorno al voto? Io non ho paura, la responsabilità se l'assumeran

Matteo Salvini - i due poliziotti sotto inchiesta per aver firmato a favore del leghista : E' scoppiato il caso dopo una foto sui social che mostrava due poliziotti al gazebo pro-Salvini ad Ascoli Piceno. Lo scatto del senatore leghista Paolo Arrigoni ritraeva i due agenti mentre firmavano a favore del ministro dell'Interno: "La foto di due agenti di polizia che con un atto di generosità