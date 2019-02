L' Atalanta vince a Cagliari

Primavera - l'Atalanta vince e allunga in vetta. La Roma ne fa 4 al Milan : Seconda giornata di ritorno per il campionato Primavera 1, un turno che ha fatto registrare un nuovo allungo in testa alla classifica. l'Atalanta vince in trasferta e si riprende la vetta solitaria, ...

Atalanta - il metodo perfetto : vince con gli stranieri e guadagna con gli italiani : È internazionale, è nerazzurra, fa divertire: è l' Atalanta di Gasperini. Dopo l' impresa della Dea contro la Juventus, c' è un dettaglio che stupisce gli osservatori più attenti: nella formazione titolare dei bergamaschi non c' era alcun italiano. L' unico visto in campo contro l' ItalJuve - che sc

Atalanta-Roma - Gasperini : 'Vincere sarebbe un gran regalo di compleanno. Europa? Presto per parlare di obiettivi' : La classifica dice che Atalanta-Roma è una sfida che vale l'Europa che conta: solo due punti separano le due squadre, con giallorossi e nerazzurri rispettivamente a una e a tre lunghezze dal quarto ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : poker di Zapata e l'Atalanta stravince! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Atalanta-Juventus in tv - dove vedere la diretta streaming : Juve vincente senza Ronaldo? : Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming: telecronisti Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , satellite e ...

La Lazio cade a Bergamo : l'Atalanta vince 1-0 : La Lazio di Simone Inzaghi cade in casa dell'ostica Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere la sfida del lunedì sera ci ha pensato il colombiano Duvan Zapata che ha trovato la rete dopo nemmeno ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : l'Atalanta torna a vincere - pari Parma! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: Diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata alla 15giornata del primo campionato italiano.