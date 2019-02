John Vitale abbandona l' Isola dei Famosi | ' È un traguardo'

Domenica Live - Barbara D'Urso choc contro John Vitale : «Ci vediamo in tribunale» : Barbara D?Urso, a Domenica Live su Canale 5, commenta gli insulti pesanti che John Vitale, concorrente all?Isola dei Famosi, ha scritto nei giorni scorsi contro di lei. «Le parole...

Isola dei Famosi - John Vitale si ritira dopo le offese alla D'Urso - la conduttrice : "Ci rivedremo in tribunale" : A 'Domenica Live' la replica di Barbara D'Urso mentre il 33enne campano si ritira dal reality e chiede scusa.

John Vitale si è ritirato/ Isola dei Famosi 2019 - Federica Panicucci : 'Spero che Barbara d'Urso...' : John Vitale si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2019: il naufrago rivela in un confessionale svela il motivo della sua decisione.

Isola dei Famosi 2019 : John Vitale si è ritirato : John Vitale Tanto tuonò che piovve all’Isola dei Famosi 2019. L’aspirante Isolano John Vitale, al centro delle polemiche per gli insulti scritti sul web a Barbara D’Urso, ha deciso di abbandonare il gioco. Il ritiro ha così portato all’elezione di Yuri Rambaldi come naufrago effettivo. Durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un rvm dove John spiegava perchè avesse deciso di ...

Barbara D’Urso su John Vitale : «Ho ottocento palle sotto così - a me quello non fa niente. Ci vedremo probabilmente in tribunale». Poi critica Alvin : Barbara D'Urso La replica di Barbara D’Urso è finalmente arrivata. Nel corso della puntata odierna di Domenica Live, la conduttrice napoletana si è espressa in merito alle offese alla sua persona scritte sui social da John Vitale, aspirante concorrente della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo aver mostrato una clip che riassumeva il fattaccio, la D’Urso si è scagliata contro il “galeotto”, ...

Isola dei Famosi - John Vitale lascia il programma : il messaggio (indiretto) per Barbara d'Urso : L'aspirante naufrago,al centro della bufera per gli insulti rivolti alla conduttrice, ha spiegato le ragioni in un video

John Vitale si ritira dall'Isola : vorrebbe scusarsi di persona con Barbara D'Urso : Il tanto discusso aspirante isolano John Vitale ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei famosi in seguito a quanto accaduto nei confronti di Barbara D'Urso. Nel corso della puntata di ieri dell'isola dei famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha informato il pubblico in merito alla decisione del napoletano. La padrona di casa è stata molto fredda e distaccata nel trattare l'argomento. Si è limitata a mandare in onda un filmato in cui John si è ...

BARBARA D'URSO CONTRO ALVIN/"Le donne non si toccano - non si insultano. John Vitale? Se fosse stato un uomo..' : BARBARA D'URSO replica agli insulti di John Vitale e alle parole di ALVIN, inviato dell'Isola dei Famosi 2019: 'Ci sono rimasta male!'.

Francesca Cipriani si ritira dall’Isola dei Famosi 2019 insieme a John Vitale : chi è l’eliminato della terza puntata? : E alla fine la prima puntata un po' noiosa è arrivata. Pochi momenti trash e risate in una serata un po' "stanca" per tutti soprattutto per Francesca Cipriani che si ritira dall'Isola dei Famosi 2019. Dopo la storia degli slip, del vestito che si è alzato e del "tentato omicidio" del Mago Otelma, alla fine la Cipriani ha deciso di lasciare il programma perché lo ha già fatto e questa volta ha voluto tentare un ruolo diverso ma con poco ...

Isola : Barbara D'Urso vuole portare in tribunale John Vitale : A poche ore dalla messa in onda della nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, sembrava che non si parlasse d'altro. Ai microfoni di Domenica Live, il talk-show condotto da Barbara D'Urso, quest'ultima si è difesa dalle dichiarazioni recentemente riportate sul suo conto dal naufrago John Vitale, il quale nella nuova puntata de L'Isola avrebbe dovuto sottoporsi ad una prova-televoto per confermarsi nel cast de L'Isola 14. Nella seconda diretta de ...

John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi - il motivo : “Ho capito la lezione” : John Vitale lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso legato a Barbara D’Urso John Vitale non diventerà un naufrago ufficiale dell’Isola dei Famosi, poiché ha scelto di abbandonare il gioco ancora prima del televoto che lo vedeva scontrarsi con Yuri Rimbaldi. Quest’ultimo ha avuto così l’opportunità di entrare a far parte ufficialmente nel cast senza […] L'articolo John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi, ...

Isola dei Famosi 2019 - John Vitale si ritira : «Ho imparato la lezione - chiedo scusa» : di Ida Di Grazia A poche ore dalla diretta della terza puntata dell', è arrivato l'annuncio del ritiro di un concorrente. Si tratta di John Vitale , il non famoso che la scorsa puntata era stato messo ...

Isola Dei Famosi : annullato il televoto. John Vitale si è ritirato dopo gli insulti a Barbara d’Urso : Poche ore fa il sito ufficiale de L’Isola dei Famosi ha annunciato l’annullamento del televoto, senza svelare il motivo di questa decisione. All’inizio della puntata di stasera Alessia Marcuzzi ha rivelato che John Vitale ha deciso... L'articolo Isola Dei Famosi: annullato il televoto. John Vitale si è ritirato dopo gli insulti a Barbara d’Urso proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

