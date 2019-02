Google Plus chiuderà i battenti il 2 aprile

Gli account Google Plus saranno cancellati il 2 aprile - ecco come salvare una copia di foto e video prima che sia troppo tardi : Gli utenti privati con un account attivo su Google Plus hanno meno di due mesi per scaricare e salvare tutti i loro dati, prima della chiusura del social network. Google ha precisato sul blog ufficiale che l’ultimo giorno di attività sarà il prossimo il 2 aprile. La decisione era maturata a causa delle voragini nella sicurezza che avevano messo a rischio i dati di milioni di utenti in due occasioni recenti e ravvicinate, ma mancavano i ...

Come scaricare e salvare i tuoi dati di Google Plus - fallo entro il 2 aprile : Per Google Plus si avvicina la fine e l’azienda di Mountain View sta avvisando gli utenti quando si accede alla piattaforma o si tenta di condividere un post su di essa. In un banner di colore giallo viene mostrato un avviso che indica il 2 aprile prossimo Come data ultima di utilizzo del social.Ma c’è di più, già dal 4 febbraio non sarà più possibile creare account. Google consiglia di sbrigarsi a richiedere il download delle ...

Google Plus chiuderà ufficialmente il 2 aprile : (Foto: Getty Images) Google plus, il social network aperto nel 2011 dal motore di ricerca, si sta avviando verso la chiusura, fissata per il 2 aprile 2019 e annunciata pochi giorni fa. Big G aveva già anticipato a ottobre 2018 che lo sfortunato social network avrebbe chiuso i battenti a causa della scarsa adesione e successivamente a causa di un bug che ha esposto i dati sensibili di circa 53 milioni di utenti. Tra due mesi avverrà la chiusura ...

Da quando non funzionerà più Google Plus e come scaricare tutti i contenuti pubblicati : Ci siamo davvero: Google Plus non funzionerà più in molti dei suoi aspetti fra una manciata di giorni. Della chiusura del social network di Mountain View ci siamo occupati ampiamente, riferendo ai nostri lettori pure di un stop anticipato rispetto alla prima data di agosto 2019, a causa di un grave bug riscontrato dagli esperti. Ebbene ora ci siamo davvero e già dalla settimana prossima, più esattamente dal 4 febbraio, non sarà più possibile ...

Il colosso di Mountain View ha confermato oggi che gli account degli utenti consumer di Google Plus verranno chiusi il 2 aprile 2019, inoltre, alcune funzionalità del servizio verranno interrotte a partire dall'inizio della prossima settimana per gli account Google Plus personali.

Scoperta una seconda perdita di dati da Google Plus e Google decide di anticiparne la chiusura. L'accesso all'API si spegnerà ancora prima, entro i prossimi 90 giorni. La nuova vulnerabilità ha colpito 52,5 milioni di utenti.

Google Plus - come cancellarsi prima che venga chiuso : (Foto: Getty Images) Dopo il secondo bug in poche settimane scoperto all’interno dello sfortunato social network Google Plus, la casa di Mountain View ha saggiamente deciso di chiudere le saracinesche della piattaforma in anticipo rispetto a quanto già deciso alla scoperta delle prime vulnerabilità. Google Plus verrà quindi disattivato per tutti gli utenti del grande pubblico (rimarrà online come piattaforma dedicata alle aziende) a ...

Google ha anticipato la chiusura definitiva di Google Plus : In seguito alla scoperta di una nuova falla, che ha esposto i dati di oltre 52 milioni di utenti, Google anticipa ad aprile la chiusura del social network Plus. La piattaforma era già destinata a ...

Google Plus - nuovo bug : coinvolti 52 milioni di utenti : (Foto: Getty Images) Sembra che Google Plus non riuscirà neanche a godere di una dipartita dignitosa. Dopo la notizia del bug presente all’interno dello sfortunato social network di Google e l’annuncio che la casa di Mountain View ne avrebbe abbassato presto la saracinesca, in questi giorni è emersa nel codice sorgente della piattaforma un’altra vulnerabilità introdotta a novembre e capace di coinvolgere più di 52 milioni di ...

Google Plus chiude in anticipo - la seconda violazione della sicurezza è la mazzata finale : Il social network Google Plus chiuderà i battenti ad aprile 2019, quattro mesi prima del previsto. La decisione è stata necessaria dopo una seconda violazione della sicurezza, che ha messo a rischio le informazioni personali di circa 52,5 milioni di utenti per sei lunghi giorni, a novembre. Si sommano ai dati di 500mila persone che erano stati esposti poco tempo fa, segnando irrimediabilmente le sorti di un esperimento mai arrivato al successo, ...