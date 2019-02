F1 | Felipe Massa non ha dubbi | “la Ferrari ha un solo grande problema | vi svela di cosa

sportfair

: Parla #Massa: “In #Ferrari c’è troppa pressione” #F1 #F1News - ItalianF1News : Parla #Massa: “In #Ferrari c’è troppa pressione” #F1 #F1News - bestraider : RT @FormulaPassion: #F1: #Massa e il peso di correre per la #Ferrari - FormulaPassion : #F1: #Massa e il peso di correre per la #Ferrari -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il pilota brasiliano ha analizzato la situazione in casa, esprimendo il proprio punto di vista sulla mancanza di risultati Lala conosce bene per averci lavorato per molti anni,dunque parla con cognizione di causa quando analizza ciò che sta accadendo a Maranello.LaPresse/ReutersIl pilota brasiliano è convinto che qualnon sia girato per il verso giusto in questi ultimi anni, complice la troppa pressione accumulatasi sulle spalle degli uomini in rosso. Interrogato dal sito Autosport, l’attuale pilota del team Venturi in Formula E ha espresso il proprio punto di vista: “stare inè difficile per via della pressione, sentono molto tutto questo, nel team era sempre così. C’è stata un’epoca nella quale si sentiva meno il peso della mancanza dei risultati perché si arrivava da grandi successi, ai tempi di Jean Todt. Lui era una ...