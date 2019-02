Di Maio | ' Arriva il sito per il reddito di cittadinanza'

Reddito di cittadinanza - Di Maio lancia il sito : "Arriva anche la card" : MILANO - Mentre parte l'iter parlamentare per la conversione in legge del decretone, il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia una nuova iniziativa di presentazione del Reddito di ...

Palermo - CAF arriva la finanza dopo la denuncia di Di Maio - l’addetto era del PD : Di Maio denuncia l’addetto al CAF di Palermo che spiegava come eludere le regole per il reddito di cittadinanza, si scopre che era consigliere PD “Questo che abbiamo beccato, come vedete dalla foto, sembra che fosse un consigliere comunale del Pd”. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, postando un’immagine ‘anonima’ in cui si legge “Reddito cittadinanza, il dipendente del Caf ...

'Banche controllate dai Savi di Sion' : tweet antisemita di Lannutti - M5s - scatena la polemica - poi arrivano le scuse - Di Maio : 'Prendiamo ... : Il M5s è la degenerazione della politica italiana. Non permetteremo che la nostra democrazia venga offesa e violentata così. Lanutti chieda scusa e tolga il disturbo", ha scritto invece su Twitter ...

'Banche controllate dai Savi di Sion' : tweet antisemita di Lannutti - M5s - scatena la polemica - poi arrivano le scuse - Di Maio : 'Prendiamo ... : ... attribuendo loro un complotto per sottomettere il mondo con la massoneria. Le reazioni - Il tweet di Lannutti, poi tolto dal social dallo stesso senatore, ha scatenato le polemiche e suscitato ...

Non è colpa del Franco CFA se i migranti arrivano in Italia. La bufala di Dibba e Di Maio : Ospite a Che Tempo che fa, ieri sera Alessandro Di Battista ha accusato la Francia di essere responsabile per i migranti in arrivo in Italia. Poche ore prima, anche Luigi Di Maio aveva detto che "quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi, che poi ci fanno pure

Rigopiano - due anni dopo : oggi la commemorazione. Arrivato Di Maio : 'Noi ci siamo' : A due anni dalla slavina dell'hotel Rigopiano di Farindola, Pescara,, dove il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone e 11 si salvarono miracolosamente dopo essere rimaste ore e ore tra le macerie, ...

Scontro Di Maio-Autostrade : “La concessione è revocabile”. E arriva la proposta di tariffa unica : È Scontro tra Di Maio e Autostrade. Il vice premier torna a lanciare strali contro la società concessionaria, nonostante l’auspicio del commissario Bucci affinché si abbassino i toni in una fase cruciale della negoziazione sui pagamenti, in attesa del Cda di Autostrade fissato per giovedì. La concessione si può revocare In una diretta Facebook durante il viaggio verso Strasburgo, Di Maio e Di Battista tornano a parlare della concessione ...

Pensione anticipata : Di Maio promette di arrivare a 'Quota 41' per tutti : Il governo torna a parlare della riforma sulle pensioni, secondo quanto contenuto nella legge di bilancio. Le ultime novità riguardano, ancora una volta, Quota 100 che rappresenta il provvedimento base del decreto, ma anche il vero obiettivo del governo Conte, ovvero Quota 41 per tutti. In buona sostanza, la riforma avviata dall'esecutivo Lega-M5S prevederà due fasi: si comincerà con Quota 100, in via sperimentale con durata triennale per poi ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Ti arrivano 780 euro e il giorno dopo ti chiama il navigator o l'azienda' : Per 226mila sardi da marzo ci sarà il Reddito di cittadinanza. Come funziona lo spiega direttamente il vicepremier in un comizio in Sardegna: 'Lo...

Luigi Di Maio - la beffa che umilia il grillino a casa sua : arrivano le ruspe : È di certo un contrappasso, una beffa del destino che sia una ruspa a segnare i prossimi giorni della vita familiare del vice premier Di Maio. Papà Antonio, balzato agli onori della cronaca per la tipica magia italiana di far sorgere villini e manufatti là dove ci sono ruderi o antiche stalle, peraltro scansando noiose lungaggini burocratiche, dovrà abbattere tre delle quattro ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini”. Salvini : “M5s parli ma decido io - non arriva nessuno” : I vicepremier intervengono in due diverse interviste sulla gestione dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Da un lato Di Maio afferma che il governo "vuole che vengano tutelati donne e bambini: sbarchino a Malta e li accoglieremo". Da parte sua Salvini, dichiara invece: "In Italia non arriverà nessuno".Continua a leggere

Migranti - Di Maio : "Sì a donne e bambini - ma resta linea dura" | Salvini : "M5s parli ma decido io - non arriva proprio nessuno" : I due vicepremier sembrano non concordare sulla gestione dell'emergenza dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye

Migranti - Di Maio : 'Li accoglieremo - ma la linea dura resta' - Salvini : 'In Italia non arriva proprio nessuno' : Il tema dei Migranti bloccati in mare a bordo della nave Sea Watch 3 continua a tenere banco nel governo. Da un lato il ministro Luigi Di Maio afferma che l'esecutivo "vuole che vengano tutelati donne ...

Pernigotti - Di Maio : "Stop alla cessazione se l'advisor arriva a mani vuote" : ...ha detto che 'marchio e stabilimento non si possono dividere' così come non si possono 'lasciare a casa i lavoratori che hanno contribuito a fare grande il nome di Pernigotti in Italia e nel mondo'. ...