Spari in strada a Roma | ragazzo in fin di vita

Roma - rissa in un pub e Spari in strada nella notte : grave ragazzo di 20 anni : spari in strada nella notte nel quadrante sud di Roma. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Ferito un ragazzo, di circa 20 anni, che è stato trasportato in...

'Pizzo' e Spari in strada - 7 fermi a Bari : ANSA, - Bari, 03 GEN - La Polizia ha eseguito il fermo di sette persone ritenute vicine al clan mafioso Strisciuglio di Bari. Sono accusate, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata e porto e ...

Spari nel centro di Vienna - due feriti Caccia all’uomo - panico in strada : Caccia all’uomo dopo che sono stati uditi degli Spari all’interno del ristorante Figlmüller, sulla Backerstrasse, nel centro della città. Due persone sarebbero rimaste ferite

Strasburgo - Spari in strada. La polizia presidia il centro - le grida degli agenti : “Entrate! State in casa” : Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. La polizia presidia le strade e gli agenti invitano la gente affacciata alle finestre a rientrare. L'articolo Strasburgo, spari in strada. La polizia presidia il centro, le grida degli agenti: “Entrate! State in casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Assalto in autostrada al portavalori : Spari e auto incendiate come in un film : E' successo stamattina, lungo il raccordo Avellino - Salerno. Il furgone trasportava 8 milioni di euro in contanti e valori -